El CB Zamora Enamora sufrió una dura y contundente derrota en su visita a Logroño. Los de Saulo Hernández sufrieron desde el inicio ante la presión defensiva del conjunto local. Aguantaron los zamoranos en el primer cuarto, pero un segundo parcial desastroso, tanto en ataque como en defensa, les condenó, permitiendo a los locales abrir una brecha de 19 puntos que acabó siendo decisiva.

Zamora Enamora tenía un complicado compromiso en Logroño ante uno de los gallitos del grupo. Y no tardó en comprobar en su propia piel lo complicado que iba a ser. Los de Saulo Hernández trataron de sorprender al rival con una férrea defensa, pero Rioverde Clavijo tampoco estaba dispuesto a dejar maniobrar a su rival. Sufrían ambos equipos para llegar a la zona contraria con el balón controlado, pero el mayor acierto de los riojanos les permitió cobrar las primeras ventajas (3-0). Los zamoranos tardaron casi 3 minutos en anotar su primera canasta, aunque acto seguido un triple de Persson les permitía colocarse por delante (3-5). La intensidad y la igualdad eran máximas. Clavijo perdía más balones ante la presión defensiva de los zamoranos, pero lo compensaba con un mayor acierto en el rebote y eso, junto a un triple de Iglesias volvió a darles ventaja (12-9, a 3´37 para el final del primer cuarto).

Movía el banquillo el técnico de los zamoranos, que conseguían mantenerse vivos en el cuarto y evitar la escapada local. De ahí al final del parcial, a Zamora Enamora le tocó ir a remolque y, aunque a base de garra y coraje conseguía no descolgarse (18-14, minuto 10). Las cosas no mejoraron en el inicio del segundo cuarto. Los zamoranos sufrían la presión defensiva del conjunto local que, además, conseguía romper la zona visitante para elevar su renta hasta los 9 puntos en poco más de un minuto (23-14).

Pedía tiempo muerto Saulo Hernández y de entrada su equipo conseguía frenar la escapada de los locales. La defensa volvía a funcionar, pero el ataque de Zamora Enamora continuaba completamente atascado y, aunque con más problemas, Rioverde Clavijo seguía aumentando diferencias en el marcador (25-14, minuto 13).

Nada funcionaba. Zamora Enamora cambiaba de táctica, movía fichas, pero seguía sin encontrar la manera de superar la defensa local. Movía bien el balón y buscaba el aro contrario, pero a la hora de lanzar la defensa local se imponía una y otra vez y los de Saulo Hernández tardaron hasta seis minutos en anotar sus primeros puntos en este cuarto. Para entonces, Rioverde Clavijo ya ganaba de 15 puntos (29-14).

Persson rompía la sequía visitante, pero los zamoranos no conseguían un punto de inflexión. Su escaso porcentaje de acierto en los lanzamientos y en el rebote le seguían condenando ante un Rioverde Clavijo que no bajaba la guardia en defensa y seguía ampliando su renta para irse al descanso con 19 puntos ya de ventaja (38-19).

A Zamora Enamora no le quedaba más remedio que arriesgar en el tercer cuarto para tratar de meterse en el partido. Los de Saulo Hernández debían imprimir velocidad a su juego y acertar con sus lanzamientos para ir recortando distancias. Pero no salió el plan. Clavijo no aflojaba en defensa y los zamoranos no conseguían encarar el aro contrario en buenas posiciones, encajando un parcial inicial de 6-0 que sembraba aún más nervios en el equipo (44-19, minuto 22).

Evan Yates debutó con 16 minutos sobre la pista riojana

Pero los visitantes no bajaban los brazos. Zamora aumentó la presión defensiva y aprovechó las rotaciones en el equipo local y el empuje de E. Kalinicenko y Traore para recortar diferencias con un parcial de 1-11 (49-30, a 3:40 para el final del cuarto).

La esperanza volvía a las filas azules, pero duraba poco. Los locales recuperaban el control y ponían pronto fin al intento de reacción de los zamoranos, que de ahí al final del cuarto tan solo conseguían anotar 2 puntos más por 8 de su rival.

Con todo, el marcador reflejaba un abrumador 57-32 que dejaba el encuentro sentenciado a falta aún de los últimos diez minutos. Aun así, Zamora Enamora no tiró la toalla. El equipo de Saulo Hernández quería maquillar el resultado final y trató de hacerlo desde la defensa, cortando de inicio las vías de penetración de su rival. Rioverde Clavijo no conseguía mover el balón con fluidez y Marín se convertía en el referente ofensivo de los suyos para firmar un 2-6 que daba algo de aire al equipo. Se le unía E. Kalinicenko con dos puntos más y los zamoranos se colocaban a 20 puntos a 4 minutos del final (60-40). La victoria sonaba a utopía, pero había que seguir peleando por recortar diferencias. No lo consiguieron. De ahí al final, los locales trataron de recuperar intensidad en su juego y el partido se igualó en la cancha, llegándose al final con 18 puntos de diferencia.