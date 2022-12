Malaguti, exjugador del Atlético Benavente: “No cierro la puerta a volver al club de mi casa”

Iván de Uña, conocido por todos como Malaguti, está a punto de iniciar una nueva aventura deportiva fuera de España, semanas después de que el Atlético Benavente le diera la baja tras nueve años en la entidad. El ya exjugador blanquiazul no oculta cierta decepción por la decisión de la directiva, pero también ve ahora una nueva oportunidad para cambiar de aires y seguir en la lucha por su objetivo: llegar a la Primera División de Futsal, un reto que con 26 años recién cumplidos todavía puede conseguir.

–¿Cómo está gestionando su salida del Atlético Benavente?, ¿se esperaba la decisión de la directiva?

–No me lo esperaba. Son ocho o nueve años en el club y salir de esta manera tan repentina pues es difícil, pero al final esto es un trabajo y si no rindes en tu trabajo, o no está contento el entrenador contigo, pues lo normal es que te echen. Ha sido de una forma que no me esperaba porque al final, después de tanto tiempo en un club, quieres salir de la mejor manera posible. De todos modos, tengo amigos en la directiva, incluso el presidente es amigo mío, y todo lo que sea bien para el equipo, bienvenido sea.

–Sorprendió ver encuentros en los que no iba ni convocado, ¿empezó ahí a fraguarse su salida?

–Hay un par de incidentes en el equipo tras los que deciden apartarme, al igual que a otros jugadores. Si no haces el trabajo bien, al final te dejan sin convocar.

–Mirando hacia atrás, ¿cree que no estaba haciendo bien su trabajo?

–He pasado por una situación personal que es difícil de gestionar y la cabeza a veces no está en su sitio, estás pensando en otras cosas en vez de hacer tu trabajo al 100% y por esa parte lo puedo ver normal. Pero también pienso que deben de tener un poco de mano blanda a la hora de hablar con una persona de la casa. No veo normal que traten con tanta mano izquierda a un jugador de fuera y no a uno de la casa. Llevo 9 años y tengo mucha confianza con ellos, pero también los entiendo. También te digo que todo lo que sea bien para el club, si lo han decidido así, bienvenido sea.

"He firmado ya el contrato con el nuevo equipo. Solo puedo decir que no es en España"

–¿Ya tiene enfilado su futuro?

–Sí. He firmado ya el contrato con el nuevo equipo. Solo puedo decir que no es en España y creo que me va a venir bien cambiar de aires, despejarme de todo lo que ha sucedido e ir a por nuevos objetivos y nuevos logros.

–El presidente, Álvaro Arias, no cerraba la puerta a un futuro regreso, dentro de un tiempo ¿lo valora?

–Ahora mismo nos han rescindido el contrato, pero eso no quita para que en un futuro recaigamos aquí otra vez, en el Atlético Benavente. Yo en estos momentos contemplo el cambiar de aires, vivir experiencias nuevas en otros países y llegar a la Primera División de España. Es verdad que, aunque nunca cierro la puerta a volver al club de mi casa, espero que la opción de retomar aquí mi carrera llegue más tarde y poder disfrutar de muchas más cosas.

–Su reto es llegar a la Primera de España, y es una pena no haberlo conseguido con el Atlético Benavente. Estuvieron cerca, ¿fue su mejor momento en el Atlético Benavente?

–Tengo tres. Cuando ascendimos a Segunda B, yo era juvenil y metí el gol de ascenso con 17 años. Después, cuando ascendimos a Segunda División y tuve la suerte hacerlo en el equipo de mi pueblo, que tiene 19.000 habitantes, y también año pasado, la final del play-off fue un momento mágico.

–Tengo entendido que cuando acabó la temporada le salieron varias ofertas, pero apostó por quedarse.

–Mi situación personal no era buena con las pérdidas de mi padre y de mi tío, y otros temas a mayores. Sí tuve varias ofertas, pero aposté por el Atlético Benavente y ellos también por mí. No ha sido como esperaba, pero llegan nuevos retos.

–Nos quedamos con ese recuerdo, pero este año está siendo muy complicado, ¿qué explicación le encuentra?

–Son muchos cambios y los jugadores nuevos se tienen que adaptar al club. También es verdad que repetir lo del año pasado es una presión y una responsabilidad muy grande para el club. Hay que olvidarse del pasado y centrarnos en el presente. Por trabajo creo que no ha sido, pero es verdad que hay temporadas que todo te sale y otras que por mucho que se haga no te da para cumplir los objetivos.