Dos partidos, dos victorias. Este es el balance de los encuentros que el CD Zamarat -Seguros Bilbao Taller Central Diesel ha disputado estos días.

La primera de las victorias tuvo lugar el pasado domingo. El rival, el C.B. Palencia que, a pesar de no haber conseguido ningún triunfo hasta el momento, no le puso las cosas fáciles al cuadro local. Fue encuentro trabado donde los naranjas entraban fríos al duelo y no encontraban su mejor versión, ni en ataque ni en defensa. Con una desventaja de cinco puntos se cerraba un primer cuarto bastante desacertado.

Poco a poco el Seguros Bilbao fue cogiendo mejores sensaciones y pronto le dio la vuelta al marcador para marcharse a los vestuarios en ventaja.

Pero nuevamente, una importante desconexión tras el descanso permitió a los palentinos tomar la delantera en el electrónico y afrontar el ultimo periodo con opciones reales de victoria.

Por fortuna para los intereses zamoranos la parte final del choque fue de total dominio local, que afianzó un triunfo mucho más complicado de lo que se presuponía en un principio (78-67).

Aplazado de la primera jornada

La segunda de las victorias llegó tras la disputa del encuentro aplazado correspondiente a la primera jornada de liga y que tenía al IE University segoviano como oponente (70-59).

Otro partido que también hubo que sudar para sacar adelante ante un conjunto formado íntegramente por jugadores extranjeros, que nunca se rindieron pese al dominio interior de la escuadra zamorana. Tras un primer cuarto bastante igualado, los pupilos de Félix Campos abrieron brecha en el marcador durante los dos siguientes periodos. Pero cuando parecía que el partido ya estaba decidido, un importante arreón por parte visitante de la mano de un imponente Arturs Gulans, igualó de nuevo el encuentro, que entró en sus últimos diez minutes con una mínima renta en favor de los chicos del Zamarat VDC.

Guion calcado al partido del fin de semana y que tuvo el mismo desenlace. Victoria final por 11 puntos que afianza en la segunda plaza al conjunto zamorano que cerrará la primera vuelta con un duelo de altura contra el UVA, equipo con el que se encuentra empatado en la clasificación, rival directo por una de las plazas de ascenso a la ansiada Liga EBA.