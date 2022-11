El CB Zamora Enamora consiguió al fin su primera victoria de la temporada al superar por 76-66 a un CAM Enrique Soler que obligó a los zamoranos a emplearse a fondo. El equipo de Saulo Hernández, empujado por su público, pudo por fin aportar regularidad a su juego y con un enorme Kalinicenko como figura principal de su ataque (21 puntos), romper su mala dinámica. Una tarea que los melillenses no pusieron fácil, forzando un gran trabajo defensivo local.

Después de varios intentos por parte de ambos conjuntos, el Zamora Enamora abrió el marcador con un tiro libre de Pinda Traoré. Un acierto que fue rápidamente respondido por los visitantes con el primer triple del encuentro, ampliando su ventaja a cuatro tantos antes de que Souley machara el aro para ajustar el tanteo.

Los primeros compases fueron de gran igualdad, con ambos equipos peleando al máximo por controlar el rebote y pocos éxitos en el lanzamiento. Un bajo porcentaje de efectividad que fue más pronunciado en el bando local pese a buenas acciones por parte de Stilma o situaciones con cierta ventaja desde el exterior para Kalinicenko. Un guion que mantuvo el luminoso sin registrar grandes diferencias pues, si CAM Enrique Soler anotaba, el Zamora Enamora daba réplica, como una vez superado el ecuador del primer cuarto cuando con 5-10 en contra Persson hizo el primer triple zamorano.

Los tres puntos del sueco dieron pie a un parcial favorable para los de Saulo Hernández, que dos minutos después consiguieron igualar la contienda ya bajo la dirección de Pablo Marín en ataque. Un buen rendimiento que no tuvo continuidad en los siguientes minutos, logrando CAM Enrique Soler cerrar el parcial por delante en el marcador pese al postrero triple de Kalinicenko (15-16).

Con el duelo en un puño, el segundo cuarto arrancó con un vibrante intercambio de canastas que acabó favoreciendo al CB Zamora Enamora que dominó el rebote y sacó provecho de cada fallo rival. Hustak ponía el 21-17 con su segunda canasta y daba alas a un cuadro zamorano que, sin embargo, no tardó en meterse en problemas. En este caso de faltas personales, por lo que Saulo Hernández se vio obligado a pedir tiempo muerto con 21-20 en el minuto 13 de encuentro.

El receso no pudo impedir que CAM Enrique Soler recuperara la delantera, al menos hasta que Kalinicenko encontró dos tiros cómodos para demostrar su talento desde el perímetro, distanciando a un CB Zamora Enamora que forzó a Javier Nieto a interrumpir el partido tras una canasta de Persson que suponía el 29-22 (m. 15). Un respiro que no hizo reaccionar al cuadro melillense, pues Pinde Traoré y Kalinicenko a estirar el colchón zamorano hasta alcanzar los dobles dígitos (32-22). Una renta que los locales no pudieron mantener pues el cuadro sureño logró entonarse antes del descanso con un parcial de 2-6 que fijó el 34-28 con el que cerró la primera parte.

La contienda se reanudó tras el paso por vestuarios con una canasta por bando pero con mejores sensaciones por parte de un CAM Enrique Soler que empezaba a encontrarse en ataque con Fravert y Bilalovic más activos. El CB Zamora Enamora perdió casi toda su renta pero, cuando le restaba un punto, empezó a ver el aro como una piscina. Persson, Sigismonti y Kalinicenko sumaron para hacer volver una diferencia de dobles dígitos al luminoso y forzar a los melillenses a pedir tiempo muerto.

El asueto sentó bien al CAM Enrique Soler que, pese a los primeros puntos de Stilma, pudo estrechar diferencias hasta los seis puntos. Momento en el que se inició un intercambio de faltas y tiros libres, salpicado con canastas de Greene y Marín, que mantuvo al Zamora Enamora arriba, entrando al último cuarto con ocho puntos de ventaja (57-49).

El último periodo arrancó de forma negativa para los locales, con dos fallos que llevaron a Saulo Hernández a detener el duelo con 57-53 y más de ocho minutos por delante de partido al dar pie a un parcial de 0-4. Un momento de apuro que el cuadro zamorano solventó con un triple de Greene y una buena acción bajo el aro de Stilma, llevando a Javier Nieto a parar el choque con su equipo nueve puntos abajo.

La diferencia zamorana fue alternando en los siguientes minutos, llegando a ser de 13 puntos con un poderoso Stilma haciéndose hueco bajo el aro de un CAM Enrique Soler defendiendo a toda cancha. Una presión que el CB Zamora Enamora sufrió, encarando la recta final visiblemente cansado y cargado de faltas, pero con 69-57 a su favor (m. 36).

La ventaja local comenzó a reducirse a inicio de la recta final del choque. Las fuerzas no eran las mismas, el control del rebote se había perdido y la puntería no era la misma. Sin embargo, empujado por la grada, el CB Zamora tiró de garra, paciencia y una canasta de Stilma para sentenciar el choque y alcanzar su primer triunfo.