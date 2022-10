Con un bagaje de cuatro derrotas en estas primeras cuatro jornadas de Liga, el CB Zamora Enamora afronta un nuevo compromiso liguero tras una semana en la que ha tocado apretar más que nunca. Toca Navarra, y hay que estrenarse. “Estamos fastidiados, pero creo que eso está bien. Si nos hubiésemos encontrado el martes, en el primer entrenamiento, con buenas caras, no sería buen síntoma”, comentó el entrenador del equipo, Saulo Hernández. “Creo que, en el deporte profesional, cuando se pierde y no se muestra el nivel que se presupone pues no queda otra que apretar dientes, y tener semanas más serias”, algo que, no obstante, no está reñido con tener buen ambiente.

Además, admitió la situación que atraviesan y tiene claro el objetivo. “En la clasificación vamos últimos, y a nivel estadístico somos el peor equipo y tenemos que revertir la situación y demostrar que no somos tan malos”, comentó Hernández en rueda de prensa. Esto es algo en lo que intentan trabajar cada día en los entrenamientos para que, tras cada sesión de trabajo, sean un poco mejores. "Ese crecimiento de cada uno hará que todo vaya bien". Respecto a si se ha dado algún paso de cara a reforzar el equipo, sí admitió que hay conversaciones al respecto, pero por el momento sin novedades en ese sentido. No obstante, sí comentó que "no hacemos ningún favor al equipo hablando de lo que pueda venir. El equipo ha demostrado que tiene nivel y capacidad para ganar a cualquiera, pero lo hemos demostrado a ratos. Lo preocupante sería que no viésemos que el equipo puede competir, pero sí puede hacerlo, y ahora es trabajo nuestro que lo haga durante cuarenta minutos", y será entonces cuando, afirma, tengan opciones de ganar. En cuanto a los motivos de no tener esa regularidad que se necesita a la hora de competir durante más minutos, el zamorano cree que se debe a varias cosas. "Influirá seguro que no hemos tenido una regularidad de entrenamientos, que somos un equipo joven y también los nervios de ver dónde estamos, porque no es lo mismo que esto pase en un equipo de veteranos que en uno joven". Esta situación obliga también a hacer una labor psicológica entre los jugadores, para levantar al equipo anímicamente. "Hay semana de vara y otras de zanahoria, y esta ha tocado vara. Si la clasificación dice que somos el peor equipo de la Liga, solo nos queda trabajar más que los demás, y por trabajo que no sea. Veremos si empieza a dar sus frutos en Navarra". Una salida complicada a Navarra Con una semana en la que, de nuevo, afrontará varias ausencias, aunque sigue a la espera de comprobar la evolución de varios de sus efectivos, Saulo Hernández cree que la de este sábado es "una salida complicada, como cualquier otra". "Navarra es un equipo que para mí es un soplo de aire fresco como entrenador porque no tiene un roster consolidado pero la labor del entrenador es muy positiva. Le ha tocado rehacer la plantilla pero no ha necesitado más que dos o tres partidos para imprimir su sello. Es un equipo que juega muy bien a baloncesto, comparten la bola, corren mucho, tienen confianza para tirar en cualquier situación, son muy anotadores y, para mí, tienen el juego más bonito de la competición".