Saulo Hernández, técnico del Zamora Enamora, señaló ayer que la última derrota de su equipo ante Basket Navarra le deja “sensaciones agridulces” y que si bien valora “el gran esfuerzo” que sus jugadores están haciendo para corregir errores, también le duele que el equipo “tirara la posibilidad de ganar el partido” en su tramo final.

“Tengo sensaciones encontradas tras este partido”, confesaba el entrenador, explicando: “Lo más importante es la victoria, más con lo necesitados que estamos, y no lo conseguimos. Eso marca el resto de la valoración, aunque hay que destacar que hablamos de ser competitivos y el equipo dio una buena imagen durante muchos minutos del partido”. Saulo subrayó, en ese sentido, que los suyos tuvieron “un mal rato en el segundo cuarto” pero que “rápidamente fue corregido con quince minutos de gran nivel que permitieron encarar la recta final con cuatro puntos de ventaja y posesión de balón”.

Precisamente, no sacar provecho de esa posición, fue el punto que Saulo Hernández catalogó como más negativo de la derrota: “Lo que más me duele del partido es la toma de decisión, tanto en ataque como en defensa, que realizó el equipo a lo largo de los últimos cinco minutos. Eso nos hizo tirar por la borda todo y regresar de vacío”.

En cuanto a los problemas que está encontrando su equipo, si es un problema de capacidad o de lenta progresión, el técnico destacó que se trata de “una mezcla de las dos”, así como de “una situación definida por la dinámica del equipo”. “Como se suele decir, la “manta es corta”; eso es evidente, pero también lo es que los jugadores están haciendo un esfuerzo enorme por corregir sus errores. De hecho, el equipo de hoy no se parece en nada al de hace tres semanas, salvo en que todavía no ha ganado porque mejorar en el juego no da puntos”, aseveró Saulo, subrayando: “necesitamos ganar, y la única fórmula para ello es trabajar más y con más ganas que los demás. Sería un grave error hablar de fichajes y su relación con las derrotas. Estamos en una dinámica negativa y eso dificulta todo, lo que tenemos que hacer es cambiarla, sin mirar hacia fuera”.