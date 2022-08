En el Duero. Junto al río que le vio dar sus primeras paladas sobre la piragua anunció Emilio Merchán su decisión de retirarse. La noticia la hizo pública durante la presentación del Campeonato de España de Maratón que se celebra este fin de semana en Zamora, y que será (salvo que logre plaza para el Mundial que se celebra en Portugal en octubre) su despedida de la competición del alto nivel.

Asegura que es algo que tenía pensado desde hace meses, una vez concedieron a la capital zamorana la opción de acoger este campeonato, y es que, a su juicio, “es el mejor sitio y la mejor manera de hacerlo, con mi gente, con mi familia y en casa”.

La fecha de su retirada ha sido desde hace años una pregunta muy repetida hacia el laureado deportista que cree que ha llegado el momento y deja claro que “no me ha costado tomar la decisión”. “No sé como estaré el lunes, pero ahora estoy bien. Lo he pensando y creo que es el mejor momento”, señaló en declaraciones a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Este anuncio llega después de años de trabajo, entrenamientos y sacrificio hacia un deporte el que lo ha ganado prácticamente todo y que ahora disfrutará de otra manera. “Pienso seguir remando porque soy deportista y me gusta, pero será distinto. Sí tengo pensado ir a pruebas puntuales, pero ya lo haré de otra manera”, avanzó Merchán que también dejó claro que no ha habido un detonante específico, sino que ha sido un cúmulo de circunstancias.

“Todo pesa y al final es una decisión que había que tomar y estoy tranquilo”, añadió al tiempo que confesaba que, aunque tenía la decisión tomada que había trasladado a su círculo cercano, no tenía previsto hacerlo público, pero “ha salido espontaneo” tras contar algunas de las características del circuito del Campeonato de España que se celebrará en la Aldehuela y que él mismo ha ayudado a diseñar ya que es el responsable del Comité de Maratón de la Federación Española.

Lo que sí hizo el zamorano es posponer el balance de su amplia carrera para más adelante, aunque la realidad es que ha sido todo un referente del piragüismo zamorano, español e internacional, tanto en distancia olímpica como en maratón.

UN AMPLIO PALMARÉS

Entre sus principales logros está la medalla de oro en el Mundial de Piragüismo, en K-2 1.000, además de dos bronces en el Europeo. En la larga distancia, en la que se ha centrado en los últimos años, lo ha ganado prácticamente todo, y también tiene en su haber un diploma olímpico y es que tomó parte en los Juegos de Atlanta 96 y Sídney 2000, dos participaciones en las que, aunque no pudo subir al podio, suponen el máximo para cualquier deportista. Además en su palmarés hay más de cien medallas en Campeonatos de España desde que comenzó a practicar piragüismo cuando era solo un niño.

UN REFERENTE

Tras conocerse la noticia de su inminente retirada, fueron muchas las voces que quisieron alabar su trayectoria y darle las gracias por hacerse convertido en un ejemplo para todos. Desde la Delegación Provincial, Rubén García Pedruelo dejó claro que Merchán era “un referente para todos” y también alabó el saber dar el paso a tiempo, sabiendo que ahora seguirá disfrutando de este deporte desde el otro lado. Compañeros y rivales se han rendido ante un deportista que se ha ganado el respeto de todos.

600 PALISTAS EN LA CAPITAL

Esta noticia no hace más que sumar valor al Campeonato de España de Piragüismo de este fin de semana, que reunirá en la capital a más de seiscientos participantes de doce comunidades autónomas. De la provincia se espera la presencia de todos los clubes que pugnarán por un título que suma importancia al ser "en casa".

La actividad arrancará el viernes con el Maratón corto a lo largo de la mañana , y ya el sábado y el domingo será el turno de la larga distancia.

Javier Hernanz, en nombre de la Federación, puso en valor el escenario en el que se llevará a cabo el campeonato, una lámina de agua en calma, y un recorrido diseñado el milímetro por la zona de la Aldehuela para favorecer la presencia del público y que los participantes puedan ofrecer su máximo rendimiento.