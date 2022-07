Eva Barrios logra su primera medalla en Dinamarca

Eva Barrios se proclamó este jueves subcampeona de Europa de maratón corto, tras terminar segunda en la prueba disputada sobre 3,4 kilómetros en la localidad danesa de Silkeborg. Barrios supo imponerse a las mejores fondistas del mundo salvo a la húngara Vanda Kisli que ha sido la dominadora del maratón en los últimos años y su gran enemiga.

La prueba se desarrolló hasta el primer porteo con las palistas agrupadas, pero en la salida de la primera carrera a pie, Kiszli apretó muy duro su ritmo de palada y cobró unos 30 metros de ventaja que ya no pudo recuperarle nadie. Por detrás, Eva Barrios se quedó en un grupo de cinco barcos secundario, atacó en la carrera del segundo porteo pero no fue capaz de distanciarse de sus enemigas y tuvo que jugarse las medallas en un cerrado sprint final con la húngara Zsofia Czellai y la británica Samantha Clark, a las que superó por medio barco en la meta final.

La palista de Villaralbo competirá en este Campeonato de Europa en las pruebas de K1 y K2 de maratón largo que se disputarán este fin de semana, en otras dos oportunidades para conseguir medallas y luchar por los títulos mundiales, aunque visto lo visto, las húngaras muestran un nivel altísimo que podrá muy difícil que alguien les arrebate el oro en ambas pruebas.

Barrios reconoció en declaraciones a la organización del Europeo que “estoy muy contenta con la medalla de plata que no me esperaba. Ha sido una regata muy dura y al final, la plata me sabe a oro”. La piragüista zamorana aseguró que la de Alabama de los Juegos Mundiales hace unas semanas donde también terminó segunda, “fue más fácil por las condiciones que había allí de temperatura y humedad y a mi se me hizo más fácil que aquí que me ha costado bastante”. Tania Álvarez (Club Cmdc Breogan Do Grove), la otra española que participó en la prueba, terminó en séptima posición a 48 segundos del primer puesto.

España sumó cinco medallas en el primer día de competición en el Campeonato de Europa de Maratón que se está celebrando en Silkeborg, Dinamarca, en una jornada en la que los palistas españoles brillaron con luz propia.

La primera medalla para el combinado español llegó en la final femenina de maratón corto en embarcaciones C1. Después de 11,8 kilómetros, Anna Gorinsky (Alberche Kayak Club) firmó el bronce (01:11:36.80) terminando a algo más de dos minutos de la ganadora, la ucrania Anastasia Dezhytska. En el turno vespertino, la primera de las alegrías nos la dio, en forma de medalla de bronce, Manuel `Tono´ Campos (Club CMDC Breogan Do Grove), que en el maratón corto de C1, 3,4 kilómetros en tres vueltas al circuito corto y dos porteos, entró en meta tercero, con un tiempo de 17 minutos exactos y a 18 segundos del ganador, el polaco Mateusz Borgiel.

La última regata del día, el maratón corto senior en embarcaciones K1, nos brindó el primer doblete español en el podio de Silkeborg. Allí, Iván Alonso (Club Piragüismo Olívico) y Walter Bouzan (Club Deportivo Básico De Piragüismo El Sella) firmaron la segunda y tercera plaza respectivamente.