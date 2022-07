El director general de Deportes de la Junta, Enrique Sánchez Guijo, se mostró muy satisfecho del desarrollo de la Vuelta: “Por los ciclistas, por supuesto, pero quiero expresar mi felicitación a los organizadores porque, para los que sabemos lo que es el ciclismo, organizar una prueba de seis etapas con este nivel, con esta calidad y con los apoyos que tienen, es muy difícil. Por lo tanto, felicidades a Manuel Campesino, a todo su equipo y, por supuesto, a la Diputación de Zamora y al resto de personas que apoyan esta prueba”.

Pero el que estaba verdaderamente feliz era el uruguayo Eric Fagúndez que se mostró “muy contento con el trabajo del equipo, con el resto de corredores, que han hecho posible que consiguiese la victoria en una general por la que llevaba luchando mucho tiempo”. “Tuvimos un comienzo de tempora bastante bueno y ahora arrancamos con esta gran victoria en la Vuelta a Zamora, y esperemos que lo que resta de temporada sea positivo para el equipo y para mi”.

Javier Serrano fue uno de los grandes protagonistas de la Vuelta a Zamora ya que no sólo consiguió dos victorias de etapa y el tercer puesto final, sino también la primera plaza como corredor Sub 23: “Es un lujo y estoy muy contento porque llevaba mucho tiempo sin ganar. Haber ganado dos etapas y estar en el podio con estos dos grandes ciclistas es un orgullo”. Además Tom Martin fue elegido el ciclista más combativo porque ha estado durante todas las jornadas fugado aun que no legó a recibir el premio de una victoria.

Raúl González, ganador del maillot de la montaña, explicó en el podio que “el sábado conseguí entrar en la fuga para conseguir los puntos para consolidar el primer puesto de los escaladores y hoy hemos ayudado a mi compañero Faura para defender el puesto en la general y lo hemos conseguido”.

También Francisco Requejo, presidente de la Diputación resaltó tanto el “resultado deportivo de la Vuelta como la organización que es todavía mejor que el año pasado y ya es difícil. Han sido seis días, hemos estado en Portugal, han sido etapas preciosas pese al calor y el final ha sido maravilloso porque se han jugado la victoria hasta el último momento. Los visitantes han podido conocer la provincia, y la gente de nuestros pueblos ha admirado a estos deportistas que nos dan lecciones de pundonor, de esfuerzo y competitividad”, declaró en el podio Requejo.