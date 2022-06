El Balonmano Zamora y las empresas, personalidades y entidades que lo rodean volverán a ser protagonistas una vez más en la Gala Regional que organiza la Federación de Castilla y León de Balonmano. Un acto que tendrá lugar este sábado 18 de junio en el que serán reconocidos los mejores jugadores del curso, entidades colaboradoras y medios de comunicación, así como el esfuerzo y trayectoria de dirigentes y jugadores que han hecho historia dentro del balonmano autonómico.

Si bien en el apartado de Trofeos de liga en los diversos campeonatos autonómicos el Balonmano Zamora no recibirá premio alguno, varios de sus jugadores más ilustres tendrán su espacio en el acto anual de la FCYLBM. Así, en el apartado de medallas e insignias deportivas, en la categoría de plata, destaca la presencia de Iñaki Gómez y Octavio Magadán, dos de los miembros del equipo que ascendió a categoría Asobal en el pasado. Categoría en la que también está incluido, dentro de los premios destinados al arbitraje, el veterano José Antonio Barroso de la Iglesia.

Barroso no es la única figura del arbitraje zamorano reconocida en esta gala. También, dentro de las medallas e insignias deportivas de bronce, hay otros dos representantes del balonmano provincial. Como no, la federación no podía dejar de ensalzar a su eterno compañero de viaje, un reconocimiento póstumo a la figura del árbitro Fernando Jiménez Lozano, presente durante muchos años en la mesa de cada partido que disputaron los "Guerreros de Viriato" y silbato de infinidad de encuentros de categorías inferiores.

Además, y como no podía ser de otra forma, también han sido galardonados este año tanto José Antonio Quintana, que recientemente ha recibido el reconocimiento de la RFEBM, y dos de los grandes patrocinadores del Balonmano Zamora: Leche Gaza ganaderos de Zamora y Caja Rural de Zamora.

Por último, y pese a no ser premios estrictamente ligados a la actualidad del Balonmano Zamora, también cabe destacar que el ente regional rendirá homenaje también a la carrera del gran Diego Camino (hermano de Miguel Camino, exjugador pistacho), al gran trabajo de Daniel Llorente con los combinados nacionales (habiendo sido parte del staff del MMT Seguros en su ascenso a División de Honor Plata) y Diego Vieira, quien fuera técnico del Moralejo Selección en su día.