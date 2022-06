María O'Mullony y Elba Álvarez: compañeras por fin

Las dos jugadoras tienen mucho en común. Ambas son zamoranas, las dos se criaron en el mismo club y ambas han llevado el número “20” con la elástica nacional. Las dos han tenido entrenadores en común y han gozado de más de una distinción en la Liga Iberdrola. Sin embargo, cuando coincidieron en pista lo hicieron como rivales, principalmente por la diferencia de edad entre ambas, que les llevaba a estar en etapas muy diferentes de sus carreras. Situación que cambia con el regreso de Omu al Aula Cultural, donde coincidirán la próxima campaña.

Ambas jugadoras afrontan muy ilusionadas su unión bajo unos mismos colores, pues guardan gran respeto la una por la otra y saben que tienen mucho que ofrecer al conjunto vallisoletano.

“El fichaje de María ilusiona por lo que supuso su figura cuando estuvo en Valladolid. Fue la mejor jugadora del Aula y, puede que de la Liga”, apunta Elba sobre su futura compañera, señalando que: “será un refuerzo clave porque, en un equipo con tan joven y con muchos cambios, es bueno tener una jugadora de su experiencia que no parta de cero; un fichaje que ya sabe a lo que juega el equipo”.

Elba espera que María la pueda ayudar “aportando al equipo su experiencia de alto nivel, esa que todas queremos y nos exigimos”. “Estoy segura de que me aportará un punto de vista diferente”, indica sobre una jugadora de la que destaca “esa finta y armado de brazo explosivo que tiene. Tiene un gran tiro exterior pero es esa sorpresa lo que la hace imparable”.

Tan ilusionada como la central está la lateral derecho. “Creo que va a ser genial ver a dos zamoranas juntas en un equipo”, confiesa Omu, que ve en Elba una jugadora “muy lista” que puede impulsarla para recuperar su mejor versión. “Es una jugadora que sabe leer los espacios y las situaciones de ataque. Más allá de su talento, creo que esa lectura de juego la llevará muy lejos”, detalló O’Mullony sobre su paisana.

“Creo, y espero, que nos vamos a entender muy bien. Nos vamos a arropar, algo que es muy importante”, confesó Omu, deseosa de volver a hacer grande a un Aula que vivirá algo nunca visto: dos zamoranas juntas en la élite del balonmano.

Antes de vestir juntas por primera vez la camiseta del Aula Cultural, Elba Álvarez afronta una de las aventuras deportivas más emocionantes de su vida. La zamorana se sumó ayer a la concentración de la selección española femenina absoluta de balonmano que disputará los próximos Juegos Mediterráneos. Cita que presume será exigente y en la que espera rendir al máximo de sus posibilidades.

Con su tercer título de la Liga Guerreras Iberdrola en su poder y la temporada terminada, María Prieto O’Mullony esta deseosa de llegar al Aula Cultural y compartir vestuario con Elba. Una nueva aventura que vivirá tras el verano y en la que pretende reencontrar su mejor versión en la pista, buscando nuevos éxitos aunque no sean de metal.

-Era un secreto a voces pero, por fin, se confirmó su fichaje por el Aula Cultural. ¿Cómo se siente?

-La verdad es que estoy feliz. Ahora estoy más tranquila, ya que durante los últimos días la gente hablaba y yo no podía decir nada sobre ello. Ahora, una vez que ya es oficial, lo único que tengo ganas es de volver a casa y empezar a enfocar esta nueva temporada con el Aula Cultural, donde sé que estaré muy bien.

Artículo relacionado - 66246951 edit delete Bera Bera hace oficial la salida de María Prieto O'Mullony





-Seguramente tuviera más ofertas. ¿Qué le hizo decantarse por el Aula Cultural?

-Lo que me hizo elegir volver a Valladolid es el poder sentirme como en casa. Yo siempre he dicho que el Aula Cultural es un equipo muy familiar, en el que te tratan y te cuidan maravillosamente bien, y eso es muy importante para mí. Después de este último año y de todo lo que he pasado, tenía ganas de volver a estar en mi casa y, deportivamente, Aula lo es. Sé que estaré muy bien, que me sentiré arropada y, además, tendré muy cerca Zamora y a mi familia.

-Llega a un proyecto con muchas caras nuevas. ¿Qué espera del equipo?

-Creo que es un proyecto que refleja la esencia del Aula Cultural. Un grupo con mucha gente joven y nueva, sin experiencia y procedente de equipos de Plata pero cargada de ilusión, con muchas ganas y gran proyección. Aspectos que siempre serán positivos y que hacen de este equipo el que siempre ha sido.