“El título de liga es el broche ideal a los últimos tres años”

María Prieto O’Mullony es una de las referencias para todas aquellas zamoranas que practican balonmano, siendo la jugadora formada en el Balonmano Zamora que más lejos he llegado dando forma a una sobresaliente carrera deportiva. Un trayecto en el que ha ido quemando etapas, pasando del equipo de su infancia al Cleba León para después recalar en el Aula Cultural y, finalmente, dar el salto al Súper Amara Bera Bera en busca de títulos.

Omu, que no ha parado de crecer en todo ese recorrido, pone punto y final este año su paso por el conjunto vasco. Un periplo de tres años que cierra con un nuevo entorchado en la Liga Guerreras Iberdrola y el convencimiento de que cambiar de aires será lo mejor para ella.

–En primer lugar, enhorabuena. Otro nuevo título para usted, un éxito que no es nuevo pero seguro que tiene algo de especial.

–Gracias. Sí, para mí es un título importante porque el año que viene no seguiré en el Bera Bera y quería terminar de la mejor manera posible. No pudimos hacernos con la Copa de la Reina aquí en casa pero creo que esta liga pone un buen broche final a estas tres temporadas con el equipo.

–A nivel de títulos, está claro que estas tres temporadas han sido magníficas para usted.

–Diría que ha sido una época de mi vida deportiva diferente a las demás. Es cierto que he ganado tres títulos de la Liga Guerras Iberdrola seguidos y sé que es algo que, seguramente, a toda jugadora le encantaría poder decir. Sin embargo, también han sido años duros y muy exigentes a nivel personal.

–¿Quizá han sido temporadas tan difíciles por el lastre de sufrir varias lesiones serias?

–Sí, eso ha sido un factor importante, desde luego. Hay que tener en cuenta que han sido tres años seguidos con lesiones complicadas. Ha sido duro hasta que me he vuelto a sentir bien físicamente, pero creo que la mayor complejidad ha estado a nivel mental.

–¿Aún pasando por lesiones tan graves como las suyas?

–Físicamente no me ha costado tanto recuperarme. Siempre he tenido gente a mi lado que me ha ayudado a recuperarme muy bien. Lo que me ha costado ha sido el apartado mental, darle la vuelta a la situación en la cabeza.

–¿Es el motivo de tanta alegría en la celebración del título? ¿Supone un alivio ese éxito?

–Un poco, sí. Esta temporada he tenido más descanso con las lesiones pero creo que mi cabeza necesitaba cerrar ese título para poder afrontar tranquila el descenso que, mentalmente, voy necesitando a estas alturas de la temporada.

–¿Ha sido una buena campaña? ¿Le ha sacado partido?

–No tengo la sensación de haber aprovechado la temporada al máximo, la verdad. He dado todo lo que podía sobre la pista, siempre que la cabeza me lo ha permitido. Me encontraba en forma para jugar pero mentalmente no he podido avanzar y disfrutar del balonmano como lo he hecho en otras temporadas y en otros momentos de mi vida.

–¿Cómo se siente? Debe ser complicado.

–Me da rabia. Es así, me da rabia estar en ese momento en el que te das cuenta que necesitas descansar y desconectar del balonmano para volver y cogerlo con más ganas. Pero, pase lo que pase, siempre he dicho que daré todo de mí en la pista como lo he dado todo hasta ahora y como he tratado de hacerlo este año.

–Ese espíritu siempre la ha caracterizado. ¿Toca reavivarlo?

–Estoy en un momento de mi vida en el que necesito pensar mucho en mí, en volver a encontrarme bien, no solo deportivamente, también personalmente. Lo necesito porque estos tres años han sido muy duros, especialmente este último tras la lesión de hombro. He ido arrastrando bastante malestar deportivo; necesito encontrarme a mí misma, con el juego, y volver a disfrutar.

–Seguramente una nueva aventura deportiva ayude a ello. ¿Ilusionada por un nuevo reto?

–(Sonríe). Todavía no puedo hablar de ello porque no hay nada oficial pero, bien sea mi futuro cercano o lejano, intentará siempre disfrutar al máximo trabajando para el equipo y para mí.

–¿Qué se lleva de su etapa de tres años en un equipo puntero como el Bera Bera?

–En lo material, me llevo títulos y haber podido jugar competición europea; esa experiencia de pelear por absolutamente todo. Sin embargo, lo que más me llevo es aprendizaje. Tanto a nivel deportivo, al haber coincidido con gente que me ha enseñado mucho y ha tenido mucha paciencia conmigo para poder mejorar, como a nivel psicológico y mental. La fortaleza que he ganado me servirá tanto para el balonmano como para el resto de mi vida.

–Una vida unida a Zamora. ¿La veremos pronto por aquí?

–Sí, en cuanto pueda y acabe la temporada. Quiero estar con mi familia, ver a mi gente y estar con mis amigas y amigas. Desconectar y, si me dejan, pasar por el campus del BM Zamora.