PREVIA | Zamora CF - Real Valladolid B: Una tarde de despedidas

El Zamora CF pondrá esta tarde (18.30 horas en el Ruta de la Plata) el punto y final a una temporada 21-22 que muchos quieren olvidar, aunque será difícil hacerlo de la noche a la mañana. Han sido meses de lucha y pelea sin éxito que han llevado al equipo rojiblanco a perder una categoría con la que nadie soñaba hace algo más de un año, pero a la que se intentará regresar en primavera de 2023, con toda probabilidad de la mano de Yago Iglesias cuya renovación avanza por buen camino.

En lo puramente deportivo hoy es día de despedidas, tanto de la Primera RFEF como para muchos jugadores que dejarán de defender la camiseta rojiblanca, y el objetivo común es escenificar ese “adiós” con una buena imagen ante la afición congregada y con tres puntos que permitan escalar un puesto en la clasificación para cerrar el curso en el decimoséptimo escalón.

Ese será el gran aliciente de un equipo que anhela el poder brindar un triunfo a sus seguidores en feudo propio, y es que este año los partidos en casa no han sido determinantes ni un factor a favor para el vestuario de la capital del Duero. En el cuerpo técnico son conscientes de que el hecho que no haya más en juego lo convierte en un derbi regional descafeinado, pero Iglesias está convencido de que se podrá ver un buen espectáculo y nadie se dejará llevar. “A priori no nos jugamos nada, pero eso no tiene que ser sinónimo de bajo ritmo, de amistoso o de un partido de solteros contra casados. Todo lo contrario. Vendremos a hacer un partido como si nos jugáramos la liga”, algo que Yago Iglesias está convencido que también hará su rival blanquivioleta.

Para este broche final de la campaña volverá a haber bajas en las filas del Zamora CF. Así, el cuerpo técnico no podrá contar con los lesionados Álvaro Molina y Luque, mientras que tampoco integrarán la convocatoria Jordan, que vio la quinta amarilla en Majadahonda, ni Kepa, que fue expulsado en el Cerro del Espino. Una vez concluya el encuentro será el momento de las decisiones y se espera que en la próxima semana ya se anuncien las primeras bajas en una plantilla que está ante sus últimos noventa minutos.

En esta última jornada en Primera RFEF todavía hay cosas por decidir en la clasificación, más allá de los descensos que ya están certificados de Talavera, Valladolid B, Zamora y Tudelano, además del expulsado y desaparecido Extremadura. Queda por saber qué equipos disputarán el play-off a Segunda División tras el ascenso directo del Racing. Deportivo y Racing de Ferrol ya están clasificados, pero quedan dos plazas libres que se decidirán hoy por la tarde y que ahora mismo ocupan Celta B y Majadahonda.