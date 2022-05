Este sábado será una tarde de despedidas en el Ruta de la Plata, y es que el Zamora CF juega su último encuentro de Liga regular, en este caso ante el Valladolid Promesas. A este respecto, Yago Iglesias apuntó que “siempre que se terminan las temporadas y vienen nuevas, es momento de despedirse. Desde luego, es la despedida de esta temporada en Primera RFEF para el Zamora CF y la despedida, esperemos que, por un corto periodo de tiempo, de nuestra afición”. Con todo, el gallego insistió en que el reto debe ser decir adiós “de la mejor manera posible”. “Seguro que para algunos integrantes de la plantilla será su último partido aquí, pero desde luego es la despedida de la temporada en casa, y debemos dar una buena imagen hasta el final”.

En cuanto a su situación personal, no dio nuevos datos y comentó que para él “es la despedida de la competición”, al tiempo que admitía que se han dejado los últimos flecos de su casi segura renovación para después del derbi regional. “Sí hemos avanzando y hemos hablado cosas de cara al año que viene”.

ASPECTOS DEPORTIVOS

En lo puramente deportivo, Yago Iglesias se mantuvo en el único objetivo de acabar de la mejor forma posible, con buenas sensaciones y “brindarle a la afición una victoria y sumar de tres en casa” algo que, reconoció, les ha costado mucho esta temporada. Será ante un rival también descendido, pero “eso no es sinónimo de que vaya a se run partido de bajo ritmo o amistoso o de solteros contra casados. Creo que el Valladolid B vendrá a hacer un partido como si se estuviera jugando ganar la Liga, como nosotros”. Entre los alicientes y motivaciones, además de ofrecer tres puntos a los seguidores, está el hecho de poder escalar un puesto en la clasificación. “Sería bueno acabar por encima del rival de este fin de semana”. En cuanto a si espera presencia de muchos aficionados solo indicó que “si por algo creemos que debe venir es porque es el último partido del año en esta categoría y queremos disfrutarlo con nuestra gente. Queremos dar una buena imagen y que el fin de temporada sea lo mejor posible”, explicó el técnico, consciente de que las circunstancias externas (buen tiempo, final de Champions y que no haya nada en juego) no lo propician.