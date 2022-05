Sincero y directo. Así fue el portero Jon Villanueva en su conversación con los medios de comunicación antes del último choque de la temporada ante el Real Valladolid B. Un envite que pondrá el punto y final a “la temporada más dura” que el meta recuerda en el Zamora CF. Una campaña difícil que, sin embargo, no le quita las ganas de continuar como rojiblanco al cancerbero.

“Los que me conocen un poco saben que llevo cuatro años aquí y, obviamente, tengo un sentimiento por este club que no lo había generado anteriormente en mi carrera”, apuntó Jonvi al preguntarle sobre si el sábado se despedirá de la afición rojiblanca o vivirá un simple hasta luego, para afirmar: “Si por mi fuera estaría aquí un año más o los años que fuesen”.

“Me encantaría continuar, aunque este año no hayan salido bien las cosas... Estar la próxima temporada en Segunda RFEF y tratar de vivir un ascenso más con el Zamora CF”, subrayó el meta, apostillando: “sin embargo, es algo que no depende de mí. Mi idea, mi pensamiento, es ese... pero no sabré si podrá ser así hasta el lunes, que nos reunimos con el director deportivo”.

Jonvi recordó que, hace un año, el equipo estaba en una situación completamente diferente y era mucho más fácil pronunciar palabras como las suyas. “Hace un año, a pesar de perder en Almendralejo, estábamos felices y, un año después, nos ha tocado vivir la cara más amarga de este mundo”, aseveró, destacando que ese cambio y el desarrollo del curso ha hecho de esta “el año más duro” de su carrera deportiva.

“Ha sido una campaña muy dura, la más dura de mi carrera deportiva. Ha sido especialmente difícil a nivel emocional porque los resultados no llegaban y no hemos salido de la zona baja de la tabla en toda la temporada”, relataba el guardameta, confesando que a él nunca “se hizo largo” el curso. “He llevado la temporada como cualquier otra, aunque los resultados no hayan acompañado y por eso se ha hecho mucho más dura. Pero no, no se me ha hecho muy larga”, apuntó.

Un año en el que Jonvi alternó periodos de juego y sin pisar el verde, tratando de “sumar tanto jugando como sin jugar”. “He tratado de poner mi grano de arena y con eso me quedo, el no haberme dejado nada dentro”, señaló el portero, que ve ante el Real Valladolid B “la oportunidad de dar una alegría a la grada, aunque no sirva de mucho. Una ocasión de acabar con una victoria ante nuestra gente”.