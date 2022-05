La Regional de Aficionados entra en su recta final y el equipo zamorano que más cosas tiene en juego es el Villaralbo, que ya está clasificado para el play-off y tiene opciones remotas de acceder al primer puesto, de ascenso directo. Los de Losada tienen un dificil compromiso esta tarde (18.30 horas) en casa del Mansillés.

Mientras, mañana a las 18:30 horas, el Campo Municipal Los Pinos de Simancas acogerá el duelo entre un CD Benavente que ya no tiene nada en juego y a un CD Villa de Simancas que aún puede optar al tercer puesto y disputar el play off de ascenso a la Tercera RFEF. Los equipos llegan al encuentro con rachas totalmente opuestas. Por un lado, los locales no pierden desde el pasado 3 de abril, es decir, hace más de un mes y medio. Desde esa derrota, por 0-1 frente al actual líder, la SD Ponferradina B, los castellanos han contando sus partidos por victorias, y son cinco las conseguidas de forma consecutiva.

La otra cara de la moneda son los tomateros, que cuentan ese 3 de abril como la fecha de su última victoria, por 1-3 frente al CD Fabero. Desde entonces, tres derrotas y dos empates han sido los resultados cosechados por el combinado dirigido por Santi Redondo, es decir, dos puntos de los últimos 15 disputados.

A POR LOS TRES PUNTOS

El CD Benavente espera volver de tierras castellanas con los tres puntos bajo el brazo y terminar la temporada de la mejor forma posible. Ello serviría como un espaldarazo moral de cara al último partido de la temporada, en casa, frente al Betis CF.

Por su parte, los castellanos, dirigidos por Pablo Gil, han conseguido con esa racha de victorias tener opciones reales de disputar el play off de ascenso, aunque no está fácil. Son otros dos equipos los que se disputan con ellos ese tercer puesto, puesto que el segundo ya está asegurado para los zamoranos del CD Villaralbo. CD Mojados y Atlético Mansillés son los otros candidatos para esa tercera plaza. Ambos conjuntos están empatados a 54 puntos, uno por encima de los 53 del CD Villa de Simancas.

Los tres conjuntos juegan contra rivales que ya no tienen nada en disputa pero que, sin embargo, quieren aprovechar los últimos partidos de la temporada para irse al verano con las mejores sensaciones posibles. De esta forma, estas dos que quedan se anticipan como infartantes en lo que a los puestos altos de la tabla se refiere.

Por último, la Bovedana juega en feudo propio y se despedirá de su afición hasta el próximo año en Provincial.