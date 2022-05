El BM Zamora Enamora depende de sí mismo para celebrar la permanencia este mismo sábado si gana en el Ángel Nieto (19.00 horas) a un descendido como es Esplugues, y eso se nota en el ambiente de un equipo dispuesto a echar el resto a pesar de que llega con las fuerzas justas.

Así lo confirmó uno de los capitanes del equipo, Jortos, quien recordó que están ante “el gran objetivo de la temporada” que llega en los últimos compromisos de la temporada. “Tenemos la oportunidad de conseguir ese reto. Llegamos con una situación de estrés brutal desde hace bastantes meses y se han ido sacando las cosas poco a poco. Ya estamos con la gasolina en la reserva, hay muchos tocados, lesionados… pero queda el último esfuerzo”, se sinceró el lateral. “Yo creo que hay que animar mucho al vestuario para que esté muy concentrado esto días, y hay que intentar convocar a la gente” con el fin de que el pabellón sea una gran olla a presión y les ayude a mantener la categoría algo que “el equipo se merece”.

Jortos sí puso en valor el hecho de jugar en casa y ante un contrincante que ya no se juega nada, algo que “sobre el papel hubiésemos firmado” pero dejó claro que el equipo que tendrán enfrente “juega buen balonmano, con desparpajo e incluso ahora más porque no tiene presión. Van a venir a hacer un bien partido y a despedirse de la categoría por todo lo alto y de la mejor manera”. Por todo, el Guerrero de Viriato adelantó que no será fácil y “hay que estar preparados para un final apretado y para sufrir dentro de la cancha”.

Además, y sobre el papel, admitió que lo ideal sería poner en valor su identidad, estar fuertes en defensa y correr con el balón, pero “muchas veces no sale”.

UN RIVAL CON DESPARPAJO Y SIN PRESIÓN

Por último, recordó que en la ida les costó mucho entrar en el partido y les pusieron, por momentos, en problemas. “Esperamos chavales con desparpajo, rápidos y que si les dejas en tu área, te van a meter gol”.

Para este encuentro, el entrenador, Iván López, que pide a los suyos que huyan de relajaciones y cualquier confianza, tiene la baja de Augusto Moreno, además de los ya conocidos Aravena y Nacho López.