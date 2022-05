Ignacio Tomás López, conocido en el mundo deportivo como "Nacho López", continuará vistiendo la elástica del Balonmano Zamora una temporada más, según anunció hoy el club pistacho. El lateral argentino, de 24 años de edad, cumplirá su tercera temporada como "Guerrero de Viriato" y se convierte en el octavo miembro de la actual plantilla en firmar su renovación.

Nacho López, jugador criado en las categorías inferiores del SEDALO, donde llegó al primer equipo bonaerense, es un jugador que en Zamora no ha tenido toda la fortuna para triunfar y demostrar los argumentos que le llevaron a fichar por el Viking TIF noruego en su primera aventura por Europa. Dos lesiones de rodilla han hecho que su trayectoria en el BM Zamora Enamora no haya estado a la altura de su capacidad defensiva y su gran lanzamiento desde larga distancia. Una habilidad, esta última, que aún así consiguió explotar siempre que jugó para anotar 39 goles en 8 partidos en la primera temporada y 27 en 10 encuentros en la actual.

Sobre su renovación, el lateral izquierdo aseguró que "Zamora es un excelente lugar, donde la gente siempre me acompañó y me apoyó a pesar de las dos lesiones graves de rodilla. Confío plenamente en el proyecto que se está creando y tengo muchas ganas de volver a jugar". Palabras que fueron transmitidas por el club, al igual que el deseo del argentino de poder disfrutar el sábado de un pabellón que lleve en volandas a sus compañeros a por la permanencia en División de Honor Plata. "Queremos ver un Ángel Nieto lleno, con toda nuestra afición, y llevarnos el partido que certifique la permanencia en la categoría un año más", destacó el primera línea.

Adiós a Nico Bono y Diego Pérez

Por otra parte, el Balonmano Zamora también informó de las dos primeras bajas de cara a la próxima campaña. Iván López no contará ni con el central argentino Nico Bono ni con el lateral chileno Diego Pérez. Ambos jugadores abandonarán la disciplina pistacho tras dos estancias bien distintas: Bono, tras llegar el pasado verano, deslumbró con su juego pero las lesiones no le permitieron contribuir tanto como se esperaba al equipo; por su parte, Pérez, no ha encontrado los minutos de juego necesarios para crecer en pista ni con Ricky Margareto ni con el actual técnico, si bien en los últimos encuentros ha gozado de mayor protagonismo.