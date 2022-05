A Iván López le salen las cuentas de la permanencia. Porque, lejos de una cuestión matemática, el BM Zamora Enamora “depende de sí mismo” para seguir en División de Honor Plata. Está en su mano, aunque para ello todavía tenga que hacer un esfuerzo más y ganar en pistas como la de Sarriá, donde el técnico espera “un partido muy complicado” que exigirá de “máxima concentración”.

“Hay tantas ganas de permanencia como de irse a la playa”, aseveró ayer López, subrayando que su deseo es tan intenso porque, bajo su punto de vista “el equipo, el club y todo el mundo se lo merece”. “Está siendo un año duro de mucho trabajo y poca recompensa, y un año cambiante en el seno la plantilla. Para todos es importante conseguir la permanencia cuanto antes porque necesitamos estar tranquilos con el trabajo que hemos hecho este año que, estoy convencido, no ha sido tan desastroso”, explicó el entrenador, afirmando que “las cuentas están claras” y el resultado de las mismas es simple: “dependemos de nosotros mismos”.

“Si ganamos a Sarriá y a Esplugues estamos salvados matemáticamente. Eso está claro. Tenemos la ventaja de jugar el domingo, sabiendo los resultados de nuestros rivales y, si todo va realmente bien y ganamos, puede que estemos ya salvados ese día. Ojalá sea así”, indicó el andaluz, consciente de que por sencillo que suene será una tarea bastante complicada porque UE Sarriá “es un rival que exige gran concentración” y, además, juega en casa.

“Ellos no se juegan nada deportivamente, pero sí el honor y el poder ganar uno de sus últimos partidos en la categoría ante su público. No me cabe duda de que irán a por los dos puntos, con independencia de estar ya descendidos”, indicó López, que avisó del peligro que supone cualquier exceso de confianza: “ tendremos que salir desde el principio a morder y con las ideas claras o nos meteremos en algún lío”.

El técnico del BM Zamora no escondió que ganar “un partido tan complejo e importante” como el de BM Alarcos, “aferrándose al partido con un buen balonmano, además de con garra”, hace que la contienda se afronte con más tranquilidad pero no duda que será necesario “salir al 100% o más” en suelo catalán. “Hay que afrontar el partido con la importancia que tiene y jugar con la tranquilidad que mostramos en otros duelos durante los minutos finales. Espero un partido duro, con un pabellón apretando y de final ajustado”, relató un Iván López consciente de que “será clave estar firmes en momentos así” para acercar (o conseguir) la salvación pistacho.