“Renovarse o morir” era un slogan muy utilizado años atrás para destacar la importancia de adaptarse al cambio de las circunstancias y lograr tener éxito en el día a día. Un concepto que, según Iván López, deberá tratar de poner en práctica el Zamora Enamora este fin de semana ante UE Sarriá si quiere sumar los dos puntos pues, en palabras del técnico andaluz, los catalanes cuentan con “una gran versatilidad defensiva” como su mayor arma.

“UE Sarriá es un equipo que siempre se muestra muy competitivo, especialmente en casa. Creo que fuera de casa ha sumado pocos puntos esta temporada pero nunca ha perdido la cara al partido, por lo que será un rival que nos exigirá el máximo”, comentó López sobre un adversario del que, a nivel de juego, destacó su capacidad defensiva.

“Son un conjunto que maneja muy bien las transiciones y que cuenta con un notable balance defensivo, como todos los equipos catalanes. Además, planteará muchas variantes defensivas y eso nos exigirá adaptarnos a ellas para poder superarles”, explicó el entrenador pistacho, señalando que “de unos años atrás a ahora ha cambiado parte de la plantilla”, y aunque “mantiene el núcleo de jugadores de otras temporadas” con hombres de peso y envergadura, “se caracterizan por ser capaces de poner en juego diferentes esquemas con diferentes variantes”. “Siempre están proponiendo cosas”, sentenció López, destacando: “nuestra capacidad para adaptarnos a ello será fundamental”.

Con esa idea en mente, Iván López aseguró que no por adaptarse el equipo tiene que perder su identidad. Todo lo contrario. El andaluz subrayó que el Zamora Enamora tendrá que “ser fiel a su modelo”, siendo también muy importante contar “con la afición del Ángel Nieto” para que “lleve en volandas al equipo una vez más”.

Por otra parte, respecto al desarrollo del grupo por el descenso, Iván López no dudó en afirmar que, hasta ahora, “los resultados están siendo los esperados” y que no ve el encuentro del domingo como fundamental para alcanzar la salvación. “Las típicas cuentas nos obligan a ganar todos los partidos en casa pero quedan ocho jornadas y habrá muchos enfrentamientos directos; será una jornada importante pero no decisiva”, razonó López, apostillando que los de Viriato afrontan “un tramo de calendario que sí puede ser clave” con tres partidos en los que, de ganar, “se dará un paso importante para la permanencia”. Un tramo que se afrontará sin Nico Bono ni Jaime, ambos con lesiones que les llevarán a perderse varias jornadas en las próximas semanas, dependiendo de su evolución.

Mendieta: “Hay que corregir esos errores recurrentes”

Por su parte, el vestuario pistacho ya se ha repuesto del duro golpe sufrido en Ciudad Real y trabaja ya “al 100%” para sacar los dos puntos este domingo, según comentó el meta Tomás Lautaro Mendieta.

“Fue un golpe duro porque el equipo había entrenado bien durante la semana para ganar a un equipo duro como Ciudad Real y no pudimos plasmar todo ese trabajo en los sesenta minutos de juego”, confesó el arquero, afirmando que “se cometieron demasiados errores de esos que hemos cometido a lo largo de la temporada” para poder ganar.

En esa línea, Mendieta indicó que “el equipo trabaja todas las semanas con intensidad y seriedad, volviendo al trabajo para afrontar un partido ante un rival distinto y lo ha hecho como siempre, al 100%”, teniendo que “corregir esos errores recurrentes a lo largo de la temporada” más que cambiar algo del método de trabajo para sumar puntos en los partidos que restan.