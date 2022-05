El Balonmano Zamora Enamora, con la permanencia a un paso

El BM Zamora Enamora hizo los deberes derrotando de forma clara, aunque no sin ciertos apuros en la segunda parte, a una Unió Esportiva Sarrià que vendió muy cara su despedida de la categoría ante su parroquia.

En la primera los de Iván López fueron superiores y en el tramo final del periodo plasmaron su dominio con una renta de +9 (13-22), pero en la segunda la entrada en la portería catalana de Moreno lo cambió todo y los zamoranos tuvieron que tirar de trabajo defensivo para asegurar un triunfo que nunca peligro.

Los pistachos saltaron a pista concentrados en lo defensivo y buscando la velocidad en sus ataques, pero no pudo sacarle todo el provecho merecido por la excelente actuación del portero local Aleix Biosca, que le paró un par a Cubillas muy fáciles y el segundo especialmente bonito porque fue a bocajarro tras contra.

Al poco Jortos enseñó el camino al gol quitándole las telarañas a una de las escuadras de Biosca y ya en el minuto cinco colocaría el 4-3 tras la primera alternancia en el luminoso a favor de los catalanes.

Los de Iván López habían comenzado mejor en ataque e incluso en defensa conseguían que su rival tuviera que elaborar mucho, pero ahora tenían muchos problemas para maniatar a un Mariscal letal a la hora de definir en estático.

No sería hasta que el equipo se puso las pilas atrás, que pudo robar y volver a correr a campo abierto, que no pegó el estirón que se le intuía capaz de hacer, gran parcial para remontar y colocar un esperanzador 4-7 en el minuto diez que además obligaba al tiempo muerto del banquillo local.

Después se vería muy rápido una máxima de +4, pero entonces y con todo a favor el equipo se relajaba de manera incomprensible y tras varios errores no forzados, arriba a la hora de definir pero especialmente atrás e incluso en la circulación precipitada en forma de pérdidas, el conjunto catalán veía el camino abierto y sacaba petróleo (8-9 en el minuto 17), y metiendo presión a los “Guerreros de Viriato”.

La Unió Esportiva Sarrià demostraba su competitividad a la hora de no bajar los brazos pero también a la hora de colocar un marcaje especial sobre un Jortos siempre decisivo. El duelo se tensaba y en ese momentos Tomás Lautaro apareció salvador con un par de paradas consecutivas y descomunales, que quizás sirvieron de pretesto a Iván López para parar le juego y poner orden.

Sabia decisión, porque aunque el equipo no jugaría mucho mejor al menos sí lo hizo más concentrado e intenso, y eso se dejó notar de seguida porque volvieron los robos y las carreras para fusilar a un Biosca que ahora no paraba una (máxima con el 9-14 en el 21).

Ante tal situación el entrenador local Josep Espar optó por cambiar a Biosca por Aleix Toro, pero no servía pues no pudo minimizar las contantes pérdidas de su grupo y los consiguientes contragolpes de un Balonmano Zamora que Enamora que iría aumentando su renta sin descanso hasta sacar a su rival del partido hasta colocar el 11-19 en el 25 y tiempo muerto obligado de Josep Espar pues en los últimos cuatro ataques su equipo no había sido capaz de finalizar sus ataques.

Después los catalanes pusieron fin a la sequía e incluso se beneficiaron de una superioridad, pero el Zamora no bostezaba en defensa y en ataque mostraba recursos también en estático, como ver a Maide desde el lateral entrando como un cuchillo para soltar el brazo imparable, por lo que al descanso la suculenta ventaja de los zamoranos hacía pensar en lo mejor (13-22).

En el reinicio del encuentro siguió siendo controlado por los visitantes ante un rival más fuerte que ahora hacía goles con mayor facilidad (22-30 en el 19), pero después el panorama varió de manera considerable pues la entrada en la portería catalana de Antonio Moreno dio un vuelco de calidad a los suyos. Un parcial de 4-0 local con Moreno estelar bajo palos y sin que David Mach pudiera igualar sus prestaciones en el marco contrario hicieron saltar las alarmas. Faltaban seis minutos para la conclusión del enfrentamiento y había dudas sobre si los cuatro goles de diferencia diferencia.

Y al final bastaron, pese a que el equipo solo consiguiera hacer un tanto más, porque el Zamora Enamora fue capaz de ponerse el mono de trabajo en defensa y no sin mucho sufrimiento frenar el caudal de goles de los catalanes, que remaron todo lo que pudieron pero que terminarían rindiéndose ante la mayor calidad de un conjunto zamorano que con esta victoria acaricia la permanencia de cara a una última jornada que se prevé una fiesta en el Ángel Nieto. A la conclusión 28-31, y el equipo de Iván López podrá celebrar la permanencia la próxima semana en el Ángel Nieto si gana a otro descendido.