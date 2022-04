El Zamora CF, en busca de la redención ante el Racing de Ferrol

Pelear hasta el final. No rendirse nunca. Mostrar el máximo esfuerzo. Esos son solo algunos de los mensajes que envían desde el Zamora CF, tanto externa como internamente, para hacer frente a la complicada situación que atraviesan. En el equipo son plenamente conscientes de su realidad en la clasificación, pero no quieren dejarse llevar y es algo que intentan demostrar en cada encuentro, con más o menos fortuna.

Recompuestos de la dolorosa derrota encajada ante un Real Unión, que poco hizo para llevarse el máximo botín del Ruta de la Plata (0-1), la plantilla ya solo tiene pensamientos para su próximo compromiso, el que abrirá una nueva jornada en la Primera RFEF. El escenario será un campo histórico como es el de A Malata donde les espera un Racing de Ferrol que atraviesa su mejor momento de la temporada, como bien muestran sus números. Los gallegos son ahora mismo terceros por la cola y acumulan doce jornadas (Extremadura incluido) sin perder, algo que da muestra del peligro de un plantel que volverá a poner toda la carne en el asador para mantener sus aspiraciones de play-off.

Enfrente está el Zamora CF cuyos problemas para salvar la categoría están cada semana más recrudecidos, pero que llegará dispuesto a sellar otro buen encuentro que, ojalá, tenga premio. En el cuerpo técnico son conscientes de que para conseguir el máximo botín deben hacer “muchas cosas bien y durante mucho tiempo” y es que solo una concesión les está penalizando al máximo.

En este sentido, el entrenador de los rojiblancos, Yago Iglesias, admitía que si con lo que generan no les da, tendrán que multiplicar su capacidad ofensiva y es que falta de gol lleva siendo una de las principales losas de los rojiblancos. “Tenemos que intentar ser un equipo que, si generando cinco no metemos, generar 10. La semana pasada tiramos 27 veces a portería y no metimos nada y ellos, con tres tiros, metieron una. A estas alturas de la película me gustaría tener un porcentaje de acierto más alto, pero la realidad es que tenemos que hacer muchísimas ocasiones para marcar. Eso habla bien del equipo, porque genera, pero también nos informa de que hay un debe muy importante en ambas áreas”, se lamentó el técnico de los zamoranos.

Con esa idea de explotar la faceta ofensiva, en A Malata se espera un equipo valiente en el que habrá nuevos cambios dadas las bajas de Jonmi, Carlos Ramos (sanción), Espejo y Adri Herrera, además de las dudas de Jordan y Jon Villanueva.

De este modo, es posible que de inicio y como “stopper” se coloque Assane, cuyo debut ante el Real Unión fue satisfactorio. “Ya avisé de que estaba entrenando bien pero que en esa posición hay jugadores como Luque, Carlos, Dani, Jorge, ahora también con Juanan que tendrá minutos en Ferrol, y que por eso era difícil para él. Pero llegó su momento y lo aprovechó. Lo veíamos entrenar y confiábamos en él. Los sesenta minutos que estuvo en el campo fueron de buen nivel y contaremos con él cuando lo estimemos oportuno”, explicó el entrenador.

Con todo, se espera que el Zamora CF pueda tomar algo de aire, a pesar de todas las complicaciones, para evitar que la permanencia se aleje todavía más, y lograr escalar puestos de aquí a final de temporada por si al final pudiese hacer falta por posibles descensos administrativos. Todo se verá, pero lo primero será dar la cara y plantear lucha.

Sus rivales directos tendrán sus encuentros el sábado. El Athletic B visita al Real Unión de Irún; el Talavera recibirá al Celta de Vigo B, mientras que el Valladolid Promesas jugará por los tres puntos en feudo del Calahorra.