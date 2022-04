Zamora CF – Real Unión de Irún: Otro fiasco

Lo que era una remota opción de permanencia se ha complicado mucho más para el Zamora CF que acaba de perder ante el Real Unión de Irún (0-1). El equipo mereció más, mucho más, durante los primeros 59 minutos, instante en el que los visitantes anotaron y durmieron el partido hasta el final. Hasta ese gol, los de Yago dominaron y fueron mejores pero la falta de gol volvió a condenarlos.

El de este Domingo de Ramos no era un partido cualquiera sino la última oportunidad de coger el tren del milagro, el que diera algo de esperanza a un equipo que no quiere verse desahuciado cuando quedan siete jornadas de Liga por delante.

Enfrente, un Real Unión con la temporada hecha y que ahora pugna por regresar a los puestos de play-off en los que estuvo muchas jornadas. En definitiva, un reto complicado pero que el equipo no debía dejar pasar y es que el tiempo ya corre en su contra.

Para este primer compromiso “semanasantero” Yago Iglesias apostó por un equipo plagado de novedades, unas por decisión técnica y otras obligadas por las circunstancias. Así, con Pau Torres en portería salieron de inicio Jordan, Garay, Cordero y Jon Rojo, Asanne (al que por fin le llegó el debut), Jorge Fernández, Yanis, Dani Hernández, y como hombres más adelantados Baselga y Dieguito. Enfrente un Real Unión en el que destacaba con “18” a su espalda Miguel Santos, que regresaba a casa ocho años después de su salida.

Con estos prolegómenos comenzó un encuentro al que encomendarse para volver a creer en la salvación, y sin aferrarse a la denuncia del Depor hacia el Athletic B por presunta alineación indebida, y es que los coruñeses mantienen que los bilbaínos jugaron su encuentro de este fin de semana con dos sancionados mientras que los vascos aseguran que esos jugadores “cumplieron sanción” en la jornada que les tocaba con el Extremadura (expulsado de la competición) y afirman que consultaron esa situación con la Federación. A la espera de su finalmente castigan a los cachorros del Athletic y les dan el partido por perdido y les quitan puntos, el Zamora CF tenía que ir a por todas, centrado en sí mismo.

Una salida apoteósica

El pronóstico se cumplió y los de la capital del Duero protagonizaron una salida apoteósica, de las mejores que se recuerdan en la categoría. El equipo salió a controlar, a dominar y a presionar desde el pitido inicial, y las ocasiones se fueron acumulando sobre la portería de Irazusta, que se vio sobrepasado pero supo aguantar. En veinte minutos se creó más que en muchos otros encuentros completos, con dos disparos de Baselga, otra intentona de Dani Hernández y un remate de Assane a la salida de un córner que se estrelló contra el larguero, además de un centro de Yanis que permitió al meta visitante a lucirse.

Lo más increíble es que el empate a cero se mantuviera a esas alturas en el marcador, más aún viendo que enfrente el Real Unión no estaba creando absolutamente nada en la parcela ofensiva y se limitaban a defender y sacudirse peligros. Una y otra vez subía metros el Zamora CF, demostrando lo caros que están los goles para el equipo, una losa que le ha acompañado todo el curso y no estaba siendo una excepción. Conscientes de que no podían mantener ese ritmo durante los noventa minutos, el partido se afogonó pero este hecho no templó el dominio zamorano que tuvo nuevas opciones; primero, de nuevo con el panameño Yanis al que se adelantó el portero, y después con saques de esquina de los que tampoco sacaron petróleo.

Todavía estaba por verse la mejor oportunidad de la primera mitad, un disparo de Jorge Fernández que desvió el portero visitante de forma milagrosa. A partir de ahí el Zamora siguió intentándolo, aunque con menos intensidad, y lo más sorprendente era llegar al descanso con un injusto empate a cero, y es que los de Yago habían hecho méritos para adelantarse.

A por todas en la segunda mitad

La idea en la reanudación no podía ser otra que seguir buscando con ahínco el premio del gol. El primero en probar suerte fue Jorge Fernández, con un cabezazo que se fue desviado, y después fue Dieguito el que tuvo la ocasión, pero nada. Al igual que en la primera mitad, los de casa encerraron a su rival, con ocasiones consecutivas que no conseguían abrir la lata para desesperación propia y ajena.

Era evidente que el encuentro iba a tener momentos complicados y llegaron. Fue poco antes de cumplirse la hora de partido cuando Dieguito sufrió una falta y quedó en el terreno de juego. En el Zamora protestaron la acción, y el Irún siguió, sorprendió y anotó por mediación de Elosegi. Un 0-1 muy doloroso y que echaba por tierra el trabajo realizado hasta el momento, pero había tiempo de reacción.

La realidad era que la permanencia se alejaba un poco más, y Yago Iglesias subió la apuesta con un triple cambio. Había que intentarlo todo y quedaban veinte minutos por delante para agarrarse a la Liga.

Veinte minutos para revivir

No era el momento de venirse abajo, aunque la realidad es que el Irún ya dominaba sobre el césped. El Zamora CF aún no estaba recompuesto el gol en contra, pero Jordan lo intentaba con un disparo desviado. El tiempo ya corría demasiado deprisa para el Zamora CF que metía más pólvora para los últimos minutos

Era el momento del todo por el todo, y en el equipo debían ser conscientes de lo que estaba en juego. Los visitantes no dejaban dar continuidad al juego, y entre los locales la impotencia se entremezclaba con la tristeza por la realidad que atraviesan. Al final, una nueva derrota que pone todo en un imposible.