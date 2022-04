Miguel Santos, ahora en el Real Unión de Irún: “Nunca he dejado de sentir los colores del Zamora CF”

Miguel Santos salió de Zamora y del Zamora CF hace ocho años, pero nunca ha dejado de seguir al equipo rojiblanco y cada verano suena como posible fichaje, aunque la realidad es que nunca ha habido una oferta oficial para su regreso. Desde diferentes clubes y defendiendo otros colores, el futbolista ha mantenido contacto con sus amigos de siempre, a los que este año le ha tocado animar dada la crisis de resultados que atraviesan en la capital del Duero. Este domingo vuelve al Ruta de la Plata desde las filas del Real Unión de Irún, entidad a la que se debe. La postura del jugador es clara, desea la salvación del Zamora CF y que gane “siete de los ocho partidos que le quedan por delante”.

–Vuelve al Ruta de la Plata.

–Fui con el Logroñés, pero estaba lesionado, así que sí, es la primera vez (si el entrenador lo considera) que voy a jugar en el Ruta de la Plata como rival.

–Se entiende que es un partido con un toque especial.

–Salí hace 8 años, pero para mí es un partido marcado en el calendario, súper especial. He vivido allí, los tres años que estuve, momentos únicos. Tengo amigos del día a día como Dani y Carlos, además de José, Gabino, María…, mi familia que me va a ir a ver, y estará en la grada como les tenía cada domingo en el Ruta de la Plata. Eso es lo que más especial hace el partido, que haya crecido en el club, que haya podido jugar en el primer equipo de mi ciudad, y tener a mi gente en la grada.

–Se fue hace 8 años pero su nombre suena cada verano para volver.

–Nunca ha habido un acercamiento real. Nunca he tenido ninguna conversación en ese aspecto. En los seis años del Logroñés no hubo opción porque renové muy pronto, y quizá sonó más el año pasado o este, pero la verdad es que no hubo nada. El año pasado estuve en el Langreo, y este año firmé por el Irún. Entiendo que suene porque soy de la casa y he jugado allí, pero se han dado otras circunstancias para el club y para mí.

–No ahora pero, ¿le gustaría volver o es algo que no se plantea?

–Es algo que no he pensado porque soy más de vivir el día a día, entrenamiento a entrenamiento y año a año. De momento no me he planteado nada. Tengo contrato en Irún para este año y el siguiente, y ahora mismo no tengo vistas a nada, solamente pienso en el Real Unión. ¿Me hace ilusión jugar otra vez en el Zamora CF, en un futuro? Por supuesto, nunca he dejado de sentir los colores. Desde que me fui sigo siendo un socio más, sigo al equipo y les deseo lo mejor, pero no me planteo nada. Solo pienso en el entrenamiento y en el partido siguiente, y como el año que viene tengo contrato aquí, no pienso más allá.

–Sintiendo los colores, el domingo puede ser un partido complicado tal y como está el Zamora CF.

–No sabemos cómo va a ser el partido, pero nosotros vamos con toda la ilusión de sacar los tres puntos. Yo, como profesional, me debo al Real Unión que es el equipo que apostó por mí. Ojalá el Zamora CF, al que le quedan ocho partidos, gane siete y se salve. Yo siempre quiero que gane el Zamora CF, a no ser que juegue contra mi equipo y mis intereses.

–Es amigo de Dani Hernández y Carlos Ramos de siempre, ¿qué les dice?

–Tenemos contacto semanal. Hablamos un montón y siempre que voy nos juntamos. Les digo que tengan paciencia, que confíen en ellos mismos porque tienen un nivel superior al que han podido demostrar por diferentes circunstancias. Tienen una mochila que les ha pesado durante toda la temporada, pero sí pienso que tienen más nivel del que demuestran los puntos o la tabla.

–Como futbolista entenderá mucho mejor lo que están pasando.

–Por supuesto. Recuerdo en Zamora, estando yo, hubo un año que estuvimos abajo, cuando Matador marcó aquel gol de Mieres y nos salvamos y fue todo muy bonito. Pero recuerdo que teníamos una dinámica en la que hacías muchas cosas muy bien, pero con muy poco que hicieras mal, te condenaban. El rival te ganaba haciendo prácticamente nada. Entramos en una dinámica bastante negativa de la que nos costó mucho salir, pero gracias a Dios que salimos y fue todo bonito. Recuerdo cada partido como una batalla en la que tenías que hacer tantas cosas bien… y luego con poco que hacía el rival, te hacía daño.

–¿Cómo está siendo su temporada en Irún?

–Estoy muy contento. Desde el primer momento me han acogido muy bien. Hemos tenido altibajos, pero prácticamente hasta hace un mes estábamos peleando por el play-off. Ahora nos hemos descolgado un poco, pero estamos a seis puntos, quedan ocho partidos y queremos pelear por todo para quedar lo más arriba posible. A nivel grupal tenemos un vestuario muy sano, jugadores de gran calidad y como a nivel colectivo la temporada está siendo buena, a nivel individual me está saliendo bien. Me están respetando las lesiones, estoy contando con confianza del míster, y estoy contento.