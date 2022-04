Zamora CF - Real Unión | El tren del milagro sale de Irún

Fastidiados, pero con ganas de pelear hasta el final. Conscientes de lo complicado de la situación, pero sin intención de rendirse. Así se encuentra un Zamora CF que, desde hace mucho tiempo, prácticamente desde el pasado verano, atraviesa su propio “vía crucis” pero que, una semana más, luchará por tres puntos que arrojen algo de esperanza al cada vez más complicado reto de la salvación. En esta ocasión tendrá enfrente a un Real Unión de Irún, en el que milita el zamorano y exrojiblanco Miguel Santos, que pugna por acercarse al grupo de cabeza y que es, precisamente, el primer equipo al que se midió Yago Iglesias a su llegada al Zamora, y el último tren para lograr el milagro de la permanencia. El propio entrenador recordaba este hecho y admitía que era un choque importante para él, aunque las cosas no hayan salido como se esperaba a pesar de los brotes verdes que se vieron en el mes de diciembre.

A la complicada situación en la tabla -el equipo es tercero por la cola con 26 puntos y está a diez de la permanencia- se une un panorama anímico que es difícil de gestionar, aunque el técnico aseguraba en rueda de prensa que lo que le trasmiten los jugadores y lo que ellos mismos perciben es que la pelea no se acabará hasta el final, y es que no piensan bajar los brazos. “No solo entrenamos en campo, también hablamos mucho, pasamos muchas horas juntos, y el sentir que percibimos es que se peleará hasta el final. No únicamente hasta que las matemáticas digan lo contrario, sino que hasta la última jornada todo el equipo estará comprometido, va a trabajar y pelear por dar la mejor versión y es lo que nos demanda el deporte y porque es la propia naturaleza del deportista y del entrenador. Lucharemos día a día para conseguir dar la vuelta a la situación. Hay que ser profesionales y eso no lo perderemos”, zanjaba.

Lo que también hay que recordar es que las matemáticas todavía están del lado de los rojiblancos y, aunque las cábalas son complicadas y no invitan a la ilusión, el paso irrenunciable es el de la victoria esta tarde a partir de las cinco en el Ruta de la Plata. “Creemos que tenemos una nueva oportunidad esta semana contra el Real Unión de Irún. Volvemos a jugar en casa y queremos conseguir mejor resultado que en la ida. Vamos con la cabeza alta, pensando en este fin de semana y en pelear hasta el último día. Si somos capaces de ganar, a partir del lunes veremos las cosas de otra manera”. Para este encuentro el técnico cuenta con la baja ya conocida de Adri Herrera, y las dudas de Carlos Ramos y Dani Espejo, aunque se espera que se produzca la vuelta a la convocatoria de Juanan, que podría tener sus primeros minutos de juego más de cuatro meses después de lesionarse. Habrá que ver la respuesta de una afición condicionada por la realidad del equipo y por el hecho de que el encuentro coincida con procesiones en la capital del Duero.