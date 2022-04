Recoletas sigue su preparación para la fase final

El Recoletas Zamora jugará esta tarde (19.00 horas) en el Angel Nieto su penúltimo partido de la Liga Regular con su clasificación ya decidida para el play off de ascenso y pendiende de si la Federación Española le adjudicará la “final four”. Será un encuentro de mero trámite porque, si el Zamarat ya no se juega nada y tampoco depende de si mismo para saber qué rival tendrá en el play off, el Miralvalle de Plasencia ya ha certificado su descenso a Liga Femenina 2.

El equipo naranja llega a esta recta final de la temporada en buenas condiciones física, con todas sus jugadoras disponibles y con el importante respaldo moral de la victoria ante Paterna, un equipo muy difícil en el último partido. Jacinto Carbajal reconoce que “nos guiamos más que por victorias, por el trabajo del día a día, por el trabajo que estamos haciendo aunque quieres que se plasme luego en los partidos. Llavamos un mes y medio endureciendo bastante los entrenamientos, focalizando en los segundos esfuerzos que nos cuesta hacer para ser más regulares, incluso aumentando la intensidad defensiva. Es la línea que nos hemos propuesto seguir”. El entrenador del Zamarat pretende que el equipo siga en la misma línea de ese trabajo para que el equipo sea más sólido, como preparación para el play off. “La mejor manera de llegar a los cruces es estar al cien por cien, tenemos este compromiso con Plasencia y luego otro partido que puede catalogarse ya de play off, contra Granada, dos partidos para terminar de afinar y llegar al cruce con la mejor de las sensaciones”. El Miralvalle certificó el descenso sin contar con sus jugadoras internacionales, pero le plantó cara a Ardoi. Llegarán a Zamora las extremeñas ya sin presión y pondrán a prueba al Recoletas porque no tienen nada que perder. El equipo técnico del Zamarat está constantemente estudiando a los posibles rivales. Hoy por hoy hay muchas posibilidades de que el rival en los cruces sea Ardoi, pero también podrían ser Celta, Lima o Canoe. “Estamos viendo partidos y ese trabajo quedará ocurra lo que ocurra luego con los cruces pero tenemos que adelantarnos y trabajar con todas las posibilidades porque hasta la última jornada no se va a cofirmar”. Carbajal reconoce que la decisión de adjudicar la final four dependerá de muchos factores: “Si es en Zamora, encantados de jugar ante nuestro público, pero si finalmente es Murcia, iremos allí a por todas. Yo he vivido ascensos en casa y fuera y habrá que ir de la misma forma”. Por su parte, Isa Latorre, que tiene el corazón dividido en cuanto a la “final four” ya que es murciana y pase lo que pase, jugará en casa, resaltó que “si ganamos este sábado, seremos al menos cuartos, pero del segundo al cuarto puesto no se sabrá hasta la última jornada porque todos tenemos rivales fuertes. Lo importante es ganar al rival que te toque para ir a la “final four”. Estamos en una dinámica ascendente, siendo más agresivas, con más intensidad y esperamos llevarnos estos dos partidos que quedan de Liga”. Latorre recordó que Miralvalle empezó fuerte la liga pero “luego se fue hacia abajo, pero tiene buenas jugadoras y en esta liga, ningún rival es fácil”. La victoria en Paterna ha dado mucho ánimo al equipo pero Isa Latorre cree que “hay que estar con los pies en la tierra, y seguir pensando en el día a día para ganar los dos partidos que nos faltan”. Respecto a la final four que podría jugarse en su tierra, la jugadora del Recoletas Zamora declaró que “si tocase en Murcia, iremos a por todas, porque incluso podría ser un rival en las semifinales. Por lo menos, en Murcia, también estaría en mi casa”, recalcó.