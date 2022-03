“Hay que volver a ganar si queremos que el Villaralbo gane el campeonato”

El CD Villaralbo perdía el pasado fin de semana en su visita al Luciano Rubio el liderato del Grupo B de la Regional de Aficionados. Una posición que había ocupado durante muchas jornadas y que un penalti en los últimos minutos del derbi ante el Benavente otorgó a la Ponferradina B, rival de los azulones en la lucha por coronarse campeón y lograr el ascenso de categoría.

Restan tan solo ocho capítulos de liga y, pese al revés, Miguel Losada afronta con optimismo el final de la liga. El técnico confía en sus jugadores y en el trabajo realizado hasta la fecha para poder revertir la negativa racha de resultados de las últimas semanas y recuperar la primera plaza de la clasificación.

–¿Dolió mucho perder el liderato el pasado fin de semana?

–Después de tanto tiempo siendo primeros, la sensación al acabar el partido fue de tristeza. Pero creo que, más que por ceder el liderato, por perder el partido como se perdió. El equipo tuvo ocasiones claras de poder adelantarse al inicio de la segunda mitad y, al final, acabó perdiendo en el último minuto fruto de un penalti. Después del partido, ya piensas en el liderato, y la sensación en el vestuario no puede ser otra que de tristeza.

–¿Hay ánimo para luchar por retomar el primer puesto?

– El equipo ha vuelto al trabajo y es consciente de que la liga es una carrera de fondo. Estamos en una buena posición para pelear por el título y es lo que vamos a hacer de aquí al final del campeonato.

–Además, todavía hay tiempo suficiente para ello, ¿no?

–Por supuesto. A nosotros nos quedan todavía siete partidos, porque nos queda todavía afrontar nuestra jornada de descanso, como también a la Ponferradina B. El resto cuentan con un partido más pero hay muchos enfrentamientos directos desde aquí hasta final de temporada.

–Entonces, espera resultados sorpresa en esta recta final.

–Puede ser. En estos momentos hay muchos equipos que todavía se juegan muchas cosas en las jornadas que restan. Desde los equipos que se quieren enganchar al play-off y buscan apurar hasta el final las opciones que puedan tener para alcanzar esa meta, como otros equipos de la zona de abajo que están obligados a no relajarse debido a que puede haber “arrastres” de categorías superiores y que conlleven que desciendan más equipos. Va a haber muchos enfrentamientos complicados para todos y habrá opciones de estar ahí arriba.

–Parece muy tranquilo pese a ceder el liderato.

–Hay que ser optimistas. Creo que, si a principio de temporada nos dicen que vamos a estar en la posición que estamos ahora, todos lo hubiéramos firmado. Y ahora, una vez aquí, lo que hay que hacer es pelear hasta el final para lograr acabar primeros.

–El equipo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos. ¿Le preocupan estos resultados?

–Bueno, no especialmente. Es verdad que hemos tenido muchos empates en este tramo de la temporada. Alguno pudo ser una victoria que se nos escapó en el último momento... pero los resultados son los que han sido y hay que aceptarlo. También hemos estado 14 jornadas sin perder y eso es muy positivo; es un logro que no es fácil ni está al alcance de cualquiera porque supone casi una vuelta entera sin perder.

–Pero con esos marcadores no será suficiente para ser primero.

–Evidentemente. Tenemos que volver a la senda de las victorias si queremos optar al campeonato.

–En caso de no ser primero, siempre quedaría el play-off...

–Cuando quedan siete jornadas y estás donde está situado el equipo, tienes que aspirar a lo máximo. Después podrás conseguir o no el objetivo, pero no se puede encarar este final de temporada pensando en que conformarse con el play-off es una opción y no intentar ser campeón. Dada la trayectoria del equipo, el largo tiempo que ha estado primero y la poca distancia que hay con la Ponferradina B, tienes que pelear por ser campeón.

–¿Esa racha de resultados no le ha hecho pensar en cambiar cosas en la propuesta del equipo?

–Cambiar algo que ha funcionado hasta ahora es una opción que, desde el cuerpo técnico, no se valora.

–¿Por qué?

–Tenemos que pensar que lo que se ha hecho hasta ahora nos ha dado la oportunidad de estar aquí y nos hizo líderes muchas jornadas. Ser un equipo sólido y contundente en ataque. El equipo ha rendido a un gran nivel esta temporada.

–¿Y cómo se puede cambiar la dinámica del equipo?

–Creo que hay que reforzar todo aquello que nos trajo hasta aquí; volver a recuperar aquello que podemos haber perdido respecto al principio de temporada.

–¿Por ejemplo?

–La solidez defensiva. Quizá hemos encajado más goles de los debidos en algún momento. El equipo tiene que recuperar esa faceta, o en la ofensiva volver a ser capaces de marcar en cualquier situación. Podemos recuperar esa senda y conseguir el objetivo.

–Para ello, el apartado físico parece fundamental. ¿Cómo está el equipo en ese sentido?

–Estamos muy contentos. Es cierto que tuvimos alguna lesión de algún jugador en concreto pero, en realidad, creo que hemos sido bastante afortunados en esa parcela. Además, contamos con una plantilla amplia y eso ha ayudado a lo largo de la temporada. La idea es mantener esa línea, ya que el trabajo en la parcela física ha estado muy controlado y los jugadores, por su parte, también han facilitado la tarea poniendo de su parte para cuidarse.

–Y, en esa recta final de temporada, ¿hay algún partido que le preocupe más que otro?

–Creo que, cada semana, irán cambiando las cosas. Por ello, habrá que afrontar cada jornada como si fuera la única. Lo que pensemos sobre el partido de aquí a tres semanas puede no valer para nada si pierdes el sábado. Por ello, pensamos ya únicamente en el partido frente a La Cistérniga. Después llegarán dos semanas de parón (la jornada de descanso y otra semana sin competición) y tendremos dos semanas para cargar pilas y centrarnos en los seis últimos partidos, para encararlos convencidos de poder sacar el máximo de puntos en juego.