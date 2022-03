Derrota del CD Benavente por la vía rápida ante La Cistérniga

El CD Benavente cayó derrotado a domicilio frente a La Cistérniga en un partido igualado con acercamientos de peligro por parte de ambos equipos. Sin embargo, el tempranero gol de Prieto, que anotaba para los locales a los dos minutos de comenzar el encuentro, sirvió para que el Benavente fuese a remolque durante el resto del partido. En la primera mitad, ambos conjuntos dispusieron de buenas llegadas. En la primera de ellas llegaría el primer tanto del partido. En el minuto dos de juego, se adelantaría La Cistérniga. Fer realizaba un gran desplazamiento desde el el centro del campo hacia la banda derecha, donde Rodri recogía el esférico y centraba al área.

En la zona de castigo esperaba un Prieto que no perdonaría tras rematar por bajo. Nada pudo hacer Pato para evitar el tanto local que suponía el 1-0 en el marcador. Tras varios minutos en los que el Benavente se había desconectado por completo del partido, Valle dispondría de dos ocasiones para intentar igualar el encuentro. Sin embargo, sus dos lanzamientos lejanos eran atajados sin dificultades por el guardameta Valle. Por parte local, además del gol, destacó un remate de cabeza de Rodri. También Prieto, autor del tanto, dispondría de dos ocasiones más de peligro, con dos remates que eran detenidos por el portero visitante. El marcador no se movería más en esta primera mitad y llegaríamos al tiempo de descanso con el 1-0 en el luminoso. Debía reaccionar el Benavente.

En busca de las tablas

Tras el paso por vestuarios, el guion del partido no iba a variar demasiado. La Cistérniga tenía la posesión del balón y dominaba por completo el centro del campo, intentando dormir el partido, pues tenía el marcador a su favor para aguantar el resultado. El Benavente intentaba como podía conseguir el gol que pusiese las tablas. En unos 45 minutos con muchas llegadas a las diferentes áreas, destacaron un par de oportunidades de Ferro ante el portero rival, pero sus lanzamientos de marcharon desviados cerca del poste derecho de la portería defendida por Pato. Por su parte, el Benavente no perdió la esperanza y lo siguió intentando hasta el final. De hecho, su última y mejor ocasión fue en el minuto 90 de partido, con un disparo que se estrellaba en la madera de la meta de Valle, en lo que pudo ser el 1-1 definitivo, pues no hubiese habido tiempo para la reacción local. Sin embargo, la suerte no estuvo del lado visitante y el colegiado señaló el final del encuentro con el 1-0 para La Cistérniga.

El Benavente pierde una buena oportunidad de acercarse a la zona noble y deberá recibir en casa ahora al Villaralbo, líder de la competición, en un duro partido para recuperar sensaciones.

FICHA TÉCNICA

La Cistérniga CF: Valle; Chacón, Sergio (Faura, min. 81), Martín, Fer (Mario, min. 81), Pavel, Santines (Ferro, min. 68), Guerra, Gago (Marco, min. 68), Rodri y Prieto.

CD Benavente: Pato; Santa, Manu, Roberto, Miguel Ángel, Ethan (Marcos, min. 46), Cobreros, Jonatan, Cadenas (Todor, min. 68), Richi (Jorge, min. 76) y Cristian (David, min. 46).

Goles: 1-0 min. 2 Prieto.

Árbitro: Vicente Andrés (Colegio castellanoleonés). Tarjetas amarillas al local Prieto; y a los tomateros Miguel Ángel, Cobreros, Jonatan y Cadenas.

Incidencias: partido disputado en el Municipal de La Cistérniga, ante unos 150 espectadores.