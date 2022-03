El Municipal de La Cistérniga abrirá sus puertas para acoger el encuentro entre dos equipos necesitados de una victoria. Los vallisoletanos reciben a un CD Benavente que llega al encuentro tras haber descansado la pasada jornada y en busca de una tercera victoria consecutiva que sirva para certificar que se ha recuperado una estabilidad que se había perdido. Los de Santi Redondo llegan con dos semanas sin competir y eso puede ser un arma de doble filo. Si bien puede suponer, y se espera que así sea, un mayor descanso para la escuadra tomatera, bien es cierto también que puede haber conllevado la pérdida del ritmo competitivo y hacer del encuentro algo más difícil todavía, si cabe.

UN EMPATE EN LA IDA

El conjunto castellano, dirigido por Roberto García Lobo, es decimosegundo y en el enfrentamiento directo entre tomateros y cirrienses, estos plantaron cara en el Campo Municipal Luciano Rubio de Benavente, sacando un empate 2-2 en uno de los campos más difíciles de la competición.

Los tomateros no solo necesitan tres puntos, sino que para ello deben volver al camino del gol. Los de Santi Redondo han conseguido sus dos últimas victorias por 1-0 frente a La Bañeza CF y frente al colista, el Atlético Candeleda, pero tan solo suman tres tantos a favor en los últimos cuatro encuentros.

Las cifras goleadoras del combinado castellano son muy similares a las de los benaventanos. Los de García Lobo cuentan con 30 tantos a favor en su casillero y han encajado 32, mientras que los tomateros han anotado 32 y les han endosado otros 31.

Dada la posición en la tabla de un equipo y otro, y la racha de ambos, las apuestas girarían en torno a una victoria visitante; sin embargo, hay que destacar también que el Municipal La Cistérniga no es un campo fácil.

Los cirrienses tan solo suman tres derrotas como local y son capaces de hacerse muy fuertes en casa. De hecho, una de las tres derrotas del indiscutible líder de la competición, el CD Villaralbo, fue en tierras vallisoletanas, el pasado 13 de noviembre. Los de García Lobo le endosaron un contundente 4-1 a los zamoranos para demostrar, primero, que son humanos y, segundo, que en Cistérniga no gana cualquiera.

EL CUARTO MEJOR VISITANTE

A pesar de todo, los tomateros son el cuarto mejor visitante de la competición, pues han cosechado cinco victorias, cinco derrotas y un empate en los once encuentros disputados lejos del Luciano Rubio. Ello no hace sino echar más picante para un partido que, sin duda, no será sencillo para ninguno de los dos equipos, ambos conscientes de la importancia de tres puntos en una competición tan ajustada.

Los de Santi Redondo harán todo lo posible para volver de su expedición a tierras castellanas con los tres puntos en el zurrón y darle una última alegría a su afición antes de su gran reválida, la próxima jornada, ante el temible CD Villaralbo, que también juega hoy en casa un partidazo ante La Bañeza (17.00 horas) para mantener el liderato.