La derrota ante el Dux Internacional de Madrid fue dura, durísima, para un Zamora CF que vio cómo se escapaba una gran oportunidad de reenganchase a una permanencia que ahora está a cinco puntos y con el golaverage perdido con el primer equipo en zona de confort. A ese resultado le sobrevino un maremágnum interno con las declaraciones incendiarias de Víctor de Aldama por las que horas después tuvo que pedir perdón a la afición.

Desde entonces, silencio. Silencio desde la Presidencia, dirección deportiva y plantilla, y las únicas palabras públicas fueron en la tradicional rueda de prensa de los jueves de Yago Iglesias, aunque en este caso sin futbolista y con la premisa de no hablar de nada que no fuera el partido ante el Racing de mañana. La realidad es que este duelo (17.00 horas en El Sardinero) ante el líder del grupo está muy condicionado por el anterior, y es que las urgencias son mayores y la presión en uno de los campos más complicados de la categoría aún más grande, algo que se multiplicó ayer con el triunfo del Tudelano ante el Celta B (0-2) que es el próximo en visitar el Ruta de la Plata.

El primer paso en el seno del Zamora CF era recuperar anímicamente a unos jugadores en horas bajas, y eso ha centrado buena parte de la semana, aunque cierto es que el choque frente al Racing, más allá del resultado, puede ser una buena piedra de toque para demostrarse a sí mismos de lo que son capaces. “Si somos conscientes de lo que esta categoría necesita, damos ese paso adelante para hacer un buen partido y somos competitivos para sacar algo de El Sardinero, nos puede beneficiar de cara a las próximas semanas”, explicó el entrenador.

Otro de los “debes” de este equipo es el potencial ofensivo, absolutamente nulo e improductivo en los últimos siete partidos, un hecho que inevitablemente les ha lastrado, ya que, aunque generen no son capaces de reflejarlo en el marcador. “Lo que más nos está penalizando son las áreas, tanto la nuestra, ya que el equipo rival con muy poco saca mucho rédito, como la rival, porque con lo bien que llegamos no somos capaces de materializar ocasiones”, indicó Iglesias que, no obstante, está convencido de que los goles llegarán, como ya sucedió cuando se puso al frente del equipo y se logró la mejor racha de la temporada. “Creo que necesitamos sobre todo sobreponernos con un partido serio, más allá de jugar mejor o peor, para que a partir de ahí vaya cambiando un poquito el entorno y nuestra percepción de lo que es la competición y de lo que podemos hacer en ella”, concluyó. “Hay que buscar soluciones, pero desde la calma. Las estamos buscando, estamos trabajando para ello, pero también sabemos cuál es nuestra profesión, que el entorno y el seguimiento al Zamora es muy grande, y tenemos que saber convivir con ello”, añadió.

En cuanto al equipo que podrá en juego, dado lo sucedido hasta ahora, se esperan nuevos cambios, al menos en la parte ofensiva para enfrentarse a uno de los mejores equipos de la categoría, y candidato con el Deportivo al ascenso directo. Sobre ellos, incidió en que están en un momento “dulce” de la competición y cree que van a encontrar un rival “deseoso de entrar muy fuerte en el partido”, pero cree que si hacen un papel serio y contundente que les permita sacar algo positivo puede ser el punto de inflexión necesario para volver a creer en sí mismos. Hay que recordar, precisamente, que tras el partido del Racing en la ida destituyeron a Movilla.

La jornada en Primera RFEF tuvo ya sus primeras consecuencias, y la derrota de Unionistas de Salamanca, la cuarta consecutiva, se saldó con el cese del entrenador, Dani Mori.