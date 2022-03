El presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, ha salido al paso y ha entonado el mea culpa tras las críticas que vertió contra la afición por los gritos de "Villafañe dimisión", que se escucharon tras la derrota del domingo ante el DUX, que recrudece aún más la situación del equipo en Primera RFEF.

Así, en un amplio comunicado, Aldama ha pedido "disculpas" por sus palabras a los "fieles socios" que "no merecieron que mi rabia por la situación recayera sobre ellos".

No obstante, sí insistió en que para él César Villafañe es un gran profesional que el domingo, además, describió como "mi hermano", y cree que no hay que señalarle como culpable de la realidad que se vive en la clasificación. Aún así, admitió que el objetivo era estar en la zona media y consolidar la categoría antes de intentar dar el salto al fútbol profesional.

Lo que todos tendríamos que estar haciendo es apoyar al equipo con todas nuestras fuerzas

"Él no tiene la culpa de que no estén saliendo los resultados, por lo que me duele muchísimo que en el Ruta de la Plata se coree: “Villafañe dimisión”, cuando considero que lo que todos tendríamos que estar haciendo es apoyar al equipo con todas nuestras fuerzas, siendo uno, y que el rival sienta la presión de la afición del Zamora hasta que el árbitro pite el final del partido", señaló el máximo responsable rojiblanco.

Con todo, el deseo de Víctor de Aldama parece ser mandar un mensaje de unión entre todos los que quieren al club rojiblanco para superar la preocupante realidad que se atraviesa en lo deportivo. "En estos complicados momentos me gustaría trasladar un mensaje de unión, que es lo que más necesita el club por parte de todos, y sobre todo por mi parte, al ser el máximo responsable del Zamora", indicó el rojiblanco.

Asimismo, se mostró dispuesto a disculparse en persona con todos aquellos que se hayan podido sentir ofendidos por sus palabras, y subrayó que "me gustaría disculparme personalmente, por lo que agradecería a aquellas personas que se hayan sentido ofendidas que por favor trasladen sus datos al club para poder ponerme en contacto con cada una de ellas".

"Lo único que hago es siempre por el bien del club y de la ciudad"

Hay que recordar que tras su comparecencia sin preguntas en el Ruta de la Plata, las críticas en las redes sociales se multiplicaron sobre todo por las formas y el tono utilizado en su alocución, más allá por el fondo, y en este sentido comentó que "lo único que hago es siempre por el bien del club y de la ciudad, pero a veces es complicado cuando no noto el apoyo suficiente. Quiero dar las gracias a todos aquellos que siempre han estado al lado de la entidad rojiblanca, sintiendo muchísimo el que a veces las formas me pierdan, cuando en realidad todos mis esfuerzos van encaminados a un mismo fin: Zamora y el Zamora”.

COMUNICADO ÍNTEGRO DEL PRESIDENTE DEL ZAMORA CF

Quiero pedir disculpas por mis últimas palabras dirigidas a la afición, sobre todo a los fieles socios que siempre han estado al lado del Zamora CF, que han apostado y creído en este proyecto. No se merecieron en ningún momento que mi rabia y mi impotencia por la situación recayera sobre ellos, que son los que nos alientan y animan a seguir cada semana, partido tras partido, hacia delante.

Sí que me gustaría reafirmar que para mí César Villafañe es un gran profesional como director deportivo del club, y que al igual que en muchas ocasiones he defendido a los jugadores y a cualquier trabajador del club, del mismo modo he actuado con César al ser uno más. De esta forma, no creo que deba señalársele como el responsable de este proyecto cuya idea inicial era al menos ocupar un puesto medio en la clasificación, para así mantenernos durante uno o dos años en Primera RFEF y, llegado el momento, dar posteriormente el salto a Segunda A. Él no tiene la culpa de que no estén saliendo los resultados, por lo que me duele muchísimo que en el Ruta de la Plata se coree: “Villafañe dimisión”, cuando considero que lo que todos tendríamos que estar haciendo es apoyar al equipo con todas nuestras fuerzas, siendo uno, y que el rival sienta la presión de la afición del Zamora hasta que el árbitro pite el final del partido.

Aun así, sé que mis declaraciones tras el partido de este domingo no fueron correctas, e insisto en pedir perdón a todos y cada uno de los aficionados a los que han podido afectar mis palabras. Es más, me gustaría disculparme personalmente, por lo que agradecería a aquellas personas que se hayan sentido ofendidas que por favor trasladen sus datos al club para poder ponerme en contacto con cada una de ellas.

En estos complicados momentos me gustaría trasladar un mensaje de unión, que es lo que más necesita el club por parte de todos, y sobre todo por mi parte, al ser el máximo responsable del Zamora. Quedo a disposición de todos aquellos que continúan formando parte de este proyecto, como siempre he hecho, llevando el nombre de Zamora por todo el mundo y dándolo a conocer, no solo por el equipo en sí, sino por la ciudad y por los zamoranos y zamoranas que forman parte de su historia.

Lo único que hago es siempre por el bien del club y de la ciudad, pero a veces es complicado cuando no noto el apoyo suficiente. Quiero dar las gracias a todos aquellos que siempre han estado al lado de la entidad rojiblanca, sintiendo muchísimo el que a veces las formas me pierdan, cuando en realidad todos mis esfuerzos van encaminados a un mismo fin: Zamora y el Zamora”.