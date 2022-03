El entrenador del Zamora CF, Yago Iglesias, señaló este jueves en rueda de prensa respecto a la escasez de gol del equipo que “estamos buscando las asociaciones o los jugadores que nos puedan permitir, al menos, genera ocasiones. El equipo llega mucho y muchas veces a los últimos 20 metros del campo y ahí estamos atascados y no somos capaces de sacar rédito a lo que hacemos hasta ahí. Nos están penalizando las áreas, la defensiva en la que el rival saca rédito con muy poco y cuando llegamos al área rival no somos capaces de materializar las ocasiones o de finalizarlas”, y recordó los partidos contra Sanse, frente a Dux que pese a ir 0-2 “tuvimos momentos en los que pisamos área y creamos ocasiones claras que no fuimos capaces de marcar”; y señaló concretamente, en la primera parte, con el 0-2 una ocasión de mediabolea de Dongou que se fue fuera, y otra antes del descanso de Javi Navas, solo ante el portero. “Momentos puntuales que en otros partidos nos dieron la opción de ganar pero no marcamos esta vez”, añadió el entrenador del Zamora CF en una rueda de prensa censurada previamente por el Club con la prohibición a la prensa de realizar preguntas que no estuvieran relacionadas “única y exclusivamente” con el partido del próximo domingo, al tiempo que se suprimió la comparecencia del jugador que suele acudir todas las semanas.

Yago Iglesias se sinceró sobre su labor como entrenador en el vestuario y la definió como de “dar tranquilidad, de dar confianza y de no ponerse nerviosos porque, entiendo que todo el mundo quiere ganar, pero nadie es capaz de trabajar bajo estress. No entiendo que un panadero, un camareno, tengan que trabajar con un jefe encima que le grite cómo tiene que calentar la leche u hornear el pan. Al final esto va de generar confianza, de creer en el material humano que tenemos, y creo en él porque veo que el equpo quiere hacerlo lo mejor posible. No conozco a ningún futbolista que no quiera hacerlo bien el domingo, no conozco a ningún entrenador que ponga a los menos buenos porque todos queremos ganar y todos queremos salir en las portadas los lunes. Pero las situaciones son las que son y si metemos más estress al jugador, si enfocamos más sobre las jornadas que llevamos sin marcar gol, si cada vez que nos llegan nos hacen un gol, estaríamos focalizando en el problema. Hay que buscar soluciones, pero desde la calma y las estamos buscando, estamos trabajando para ello. También sabemos que el entorno y el seguimiento del Zamora es muy grande, y tenemos que saber convivir con ello, el fútbolista que quiera ser profesional tiene que convivir con ésto, por eso, para mi ahora mismo todavía no me planteo que un partido sea una final, por lo menos hasta el momento en el que el número de jornadas y puntos, así nos lo digan. Hasta entonces hay que intentar sacar el máximo rendimiento desde la tranquilidad”. “La frase habitual cuando un equipo no funciona es que hay que apretarlos, que hay que darles con la vara, que el futbolista corra, pero la idea que yo tengo con respecto a esta situación, es totalmente distinta”.

El entrenador del Zamora, pese a todo, quiso sacar cosas positivas de la derrota contra el Dux “en las que hay que apoyarse para seguir creciendo y creyendo. Fue un palo para todos porque teníamos muchas espectativas puestas en él. El equipo hizo cosas bien pero determinadas por el 0-2 que marcó pronto el rival. Nos queda mucho margen de mejora, tenemos que seguir creciendo, especialmente en los errores que no podemos cometer, cada nueva categoría es un peldaño más en el que los errores se pagan más caros y tenemos que seguir creciendo en ese sentido. Hay cosas que hacemos bien con el balón y luego no somos capaces de repetirlas cuando no lo tenemos”, añadió Iglesias.