El Zamora Enamora demostró en Burgos que tiene capacidad para ganar a cualquiera en esta liga tras completar un gran partido que supo manejar a la perfección en los momentos decisivos con un Harris magistral que le llevó a una rotunda victoria (63-71). El equipo de Saulo Hernández jugó de menos a más y ya en el segundo cuarto se puso por delante en el marcador con ligeras ventajas que nunca sobre pasaron los diez puntos pero que supo conservar y defender hasta el último cuarto en el que Harris tomó el mando del equipo y no sólo anotó un triple providencial que ponía el 58-64 a falta de cuatro minutos, sino que repartió dos asistencias que resultarían definitivas y, sobre todo, supo marcar el ritmo de juego que le interesaba al equipo zamorano para asegurar los siempre decisivos instantes finales del encuentro.

Tras un 18-14 de parcial en el primer cuarto, el Zamora Enamora, apoyado en el acierto exterior con triples de Kalinicenko y Round alcanzó el descanso con un 32-39 que suponía un serio aviso para su rival, un equipo confeccionado para el ascenso.

Parecieron reaccionar los burgaleses tras el descanso con un 8-0 que les permitió recuperar la delantera en el marcador con 43-41 pero a partir de ahí el partido se igualó con sucesivos empates a 43 y 45, pero Zamora Enamora apretó en defensa y tuvo al Tizona tres minutos siin anotar y se escapó a cuatro puntos (46-50) aunque el tercer cuarto se cerró con una nueva igualada (52-52).

El último cuarto se centró en un duro duelo interior con un Tizona Burgos que intentó desesperadamente buscar a su pívot De Berry, pero un gran Gracin Bakumanya, no sin un gran esfuerzo físico, terminó por desquiciar al gigante burgalés, mientras el Zamora Enamora se puso en manos de Harris que se convirtió en el director de orquesta para repartir asistencias y anotar cinco puntos providenciales. Kalinicenko no falló en un triple y Jeff Solarin acertó en sus dos tiros libres para poner el definitivo 63-71 que catapulta al CB Zamora en la lucha por asegurarse jugar el play off de ascenso.