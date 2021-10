En la tarde de ayer dio comienzo el XXXIX Campeonato Interprovincial de Pelota Cuero en el frontón San Atilano en el que se darán cita 16 jugadores de esta modalidad de herramienta. El torneo se desarrollará a lo largo de cinco jornadas hasta el próximo mes de noviembre.

Tal y como indicó el diputado de Deportes, Jesús María Prada Saavedra, se trata de una competición “casi anexa a la propia institución y, de hecho, lleva ya 39 años de existencia lo que refleja la implantación de este deporte en la provincia”. No obstante, sí señaló cómo a este deporte también le afecta el problema de la despoblación ya que, a pesar de su arraigo en el mundo rural, cada vez hay menos jóvenes que lo practiquen. Por su parte, el presidente del Club San Atilano, Agustín San Segundo, como organizador de la competición, manifestó que a pesar de la pandemia del COVID este año la participación es superior a la del pasado año, contando con un total de 16 participantes, principalmente de la cantera y zamoranos, aunque hay también algún participante de Salamanca y de Valladolid. Sin embargo, en esta ocasión todavía no se cuenta, a causa de la situación sanitaria todavía no normalizada, con la presencia por invitación de los grandes jugadores de Íscar y de Vallelado que han estado en otras ediciones. En el grupo A jugarán José Manuel-Alex, Barroso-Curto y Martín-Santos, y en el B: Fernando-Vecino, Miguel-Oscar y Tomás-Fasi.