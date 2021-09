Aunque el próximo partido será en Balaídos (viernes, 19.00 horas) ante el Celta de Vigo B, en el Zamora CF a nadie se le escapa la necesidad de mejorar registros en casa, en el Ruta de la Plata. Con cinco jornadas disputadas, tres de ellas en el estadio rojiblanco, el equipo de la capital del Duero es ahora mismo el que ostenta peores registros del Grupo 1 de Primera RFEF en su casa, unos datos que todos quieren invertir.

Como local, el Zamora es una de las dos plantillas (junto a la del Tudelano) que todavía no ha conseguido estrenar su casillero de puntos y cuenta sus tres encuentros por derrotas ante el Bilbao Athletic (0-1), UD Logroñés (1-4) y este pasado fin de semana frente al Racing de Ferrol (0-1). Estos marcadores también ponen de manifiesto los grandes problemas que está teniendo el Zamora CF para ver portería, tan solo un gol en tres encuentros, aunque el apartado de las ocasiones es aparte, y ahí, si se contabilizaran probablemente en Zamora sería uno de los equipos de arriba. Por lo que respecta a los tantos encajados en casa, también se necesita mejorar, aunque cierto es que fue la UD Logroñés la que le endosó en un solo encuentro cuatro de los seis goles recibidos en el Ruta. No obstante, no es el conjunto más goleado en casa del grupo, sino que es el Real Unión de Irún el que ocupa ese cargo.

Estos son solo datos correspondientes a un arranque de Liga que puede entrar dentro de lo esperado por la falta de conjunción del equipo, pero sí llama la atención en una plantilla que años atrás convirtió su feudo en todo un fortín en el que a los rivales les costaba mucho sacar algo positivo. Por eso, todos en el vestuario son conscientes de la necesidad de mejorar los registros como locales y así lo expuso Carlos Ramos, quien sabe que buena parte del objetivo de la permanencia pasa por los partidos en casa.

Además, todos los plenamente conscientes del margen de mejora del equipo en una categoría que está dejando clara la exigencia y dureza que la rodea.

Los datos del Zamora CF mejoran como equipo visitante, y es que ha logrado puntuar (un empate y una victoria) en los dos desplazamientos que ha tenido hasta el momento para medirse al Dux Internacional (1-1) y al Tudelano (0-1). Así, se colocan como cuarto mejor visitante por detrás de Deportivo de la Coruña, Unionistas de Salamanca y UD Logroñés.

El equipo zamorano regresó ayer a los entrenamientos tras el descanso del lunes (aunque hubo sesión de trabajo después del encuentro del domingo) y ahora mismo solo piensa en el Celta de Vigo B, rival ante el que esperan alargar su buena racha a domicilio a la espera de su próximo partido en casa que será el domingo 10 de octubre, de nuevo a las 12.00 horas, ante el Rayo Majadahonda.

Cinco jugadores del Zamora CF todavía por debutar

Al Zamora CF le quedan todavía muchas armas que mostrar. Además del margen de mejora del que hablan en el club y que es evidente dado que solo se han disputado cinco jornadas, todavía hay cinco jugadores que por diferentes motivos no han podido debutar en esta temporada 21-22. Bien es cierto que dos de ellos son los porteros Jon Villanueva y Mapisa, pero hay otros tres jugadores de campo inéditos. Espejo y Munguía, ya recuperados de sus respectivas lesiones, estarían ya a disposición de David Movilla para cuando el técnico lo considere. Además, ya en última fase de recuperación se encuentra Juanan aunque en el club no quieren poner todavía fecha para el regreso del centrocampista ya que consideran que podrá ser contraproducente y crear falsas ilusiones si finalmente no se cumple. Además, hay otros tres jugadores sin ficha federativa y recuperándose de lesiones de larga duración: Asiel, Coque y Vallejo.