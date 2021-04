David Movilla se ha mostrado decepcionado por el resultado obtenido por el Zamora CF en Valladolid (2-1) pero no por el partido de sus pupilos que dieron la cara en todo momento y merecieron más. “Quiero felicitar a los chicos por el trabajo que han hecho. Solo del minuto 15 al 30 hemos perdido algo el control, pero el resto del partido ha sido equilibrado y ha estado más cerca de lo que queríamos nosotros”.

Sobre las bajas con las que contaba ha zanjado rápido la cuestión, y se ha remitido a las mismas palabras que utilizó en la previa del encuentro. “Han jugado once y ya está, no me voy a quejar de las bajas, eso es de perdedores”.

Y en la misma línea se ha mostrado sobre la actuación arbitral, y es que dejó claro que “no voy a justificar la derrota con el árbitro y no me corresponde a mi valorar la actuación del colegiado”.

Lo que sí lamentó el entrenador es que se fueran a Zamora de vacío porque “el equipo lo ha dado todo y estoy muy orgulloso por ello”.