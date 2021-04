David Movilla continuará como entrenador del Zamora CF la próxima temporada 21-22. Así lo confirmó ayer el club rojiblanco al hacer pública una noticia muy esperada en la entidad del Duero y entre la afición, pero que el técnico vasco había pospuesto hace semanas al considerar que no era el momento para ello. Todo cambió al finalizar la primera fase de la competición en Segunda B, con la Primera RFEF asegurada por el primer equipo para el próximo curso (y entrar en la pelea por el play-off a Segunda División A), y se mantuvo una reunión en la que el acuerdo fue sencillo porque los cimientos estaban puestos.

Así lo explicaba el director deportivo del club, César Villafañe, que admitió que fue la semana pasada cuando se sentaron a hablar y el consenso llegó rápido puesto que el interés por ambas partes era una realidad. “El míster no es como mucha gente en el mundo del fútbol. Él antepone a las personas al tema económico, y está muy identificado con el club y con el proyecto que estamos realizando”, aseguró el responsable rojiblanco que siempre insiste en que Movilla es el eje de todo el plan de acción que llevan a cabo desde la entidad. “Era bueno hacerlo antes de que comenzara la segunda fase de la Liga y así poder ir organizando temas”, añadió Villafañe quien recalcó que en este momento no está previsto que haya más movimientos en la plantilla, al menos hoy por hoy.

En cuanto a la trayectoria del míster en el Zamora CF, nadie puede negar que se han cumplido todas las expectativas marcadas desde la dirección. David Movilla llegó a la entidad del Duero en otoño de 2018, en sustitución de Carlos Tornadijo, que fue destituido tras la cuarta jornada de Liga. Tras dos partidos en los que el equipo estuvo dirigido de forma interina por el entonces preparador físico, David Movilla llegó al Zamora CF. En esa temporada el equipo disputó el play-off a Segunda División B pero no se logró el propósito. Primer se perdió ante el Haro y en la repesca no se pudo superar a Alcobendas, dejando al equipo zamorano en Tercera División. A la segunda no se falló. En una temporada atípica por la pandemia sanitaria, la plantilla zamorana mostró una superioridad absoluta en la Liga regular que después se vio reflejada en el play-off superando primero al Numancia B en semifinales y después a la Segoviana, permitiendo el regreso del equipo a la categoría de bronce.

Durante estos dos años y medio, Movilla también ha implantado su filosofía en la entidad, insistiendo en el que la exigencia no está reñida con que sus jugadores disfruten de cada entrenamiento. Desde su llegada, no cabe duda de que ha logrado su propósito en los terrenos de juego donde también esta temporada 20-21 los de la capital del Duero han superado cualquier pretensión imaginada en octubre, cuando el balón comenzó a rodar de nuevo.

Ahora, con la tranquilidad de la renovación, en el Zamora CF mantendrán el trabajo en esta segunda fase en la que no renuncian a nada, aunque se empezará a perfilar lo que quieren que sea el próximo curso.

TODA LA INFORMACIÓN DEL ZAMORA CF, AQUÍ