La lluvia no pudo con la marea rosa contra el cáncer

La lluvia no llegó a deslucir la undécima edición de la Carrera Contra el Cáncer que ayer volvió a batir su récord de participación con unas 10.200 personas, de las cuales una gran parte cruzó la línea de meta ubicada en la Ciudad Deportiva de Zamora. Hasta el mismo momento de la salida de corredores y andarines (11.30 horas), la lluvia intentó arruinar la que es la gran fiesta de la solidaridad deportiva y, de hecho, el número de participantes que iniciaron la marcha no superaba, a simple vista, la cuarta parte de los inscritos. Pero los zamoranos no querían renunciar a la carrera más multitudinaria de cuantas se celebran en la provincia y se fueron sumando a lo largo del recorrido, de tal forma que la marea rosa volvió a ser la de otros años, y la mayoría de los inscritos llegaron a la Ciudad Deportiva.

La organización se mostró muy satisfecha con el resultado pese a que la lluvia impidió instalar una buena parte de la infraestructura prevista en la zona de salida y llegada. Y al final, se agotaron todas las existencias tanto de camisetas como de avituallamientos previstos.

La marcha discurrió sin grandes problemas pese a que la Policía Municipal había advertido de los problemas de tráfico que podrían surgir en una mañana como la de ayer, con lluvia y con otras 7.000 personas concentradas en el recinto de Ifeza para participar en unas oposiciones de la Junta de Castilla y León. Pero el civismo y la educación de que hacen gala los zamoranos hizo que todo transcurriese con gran normalidad y en un clima de animación que contrastaba con los tonos grisaceos que tiñero Zamora durante toda la mañana.

La gran abundancia de carreras populares de todo tipo hacen que el nivel deportivo medio baje considerablemente, y la Carrera del Cáncer acusa claramente esta circunstancia, hasta el punto de que los expertos en temas atléticos no se equivocaron lo más mínimo al predecir los podios de la carrera de ayer.

Y efectivamente, el zamorano Marcos Gómez (Benavente Atletismo) ofreció toda una exhibición entrando en solitario en las pistas de la Ciudad Deportiva tras recorrer los 6 kilómetros del circuito con una clara ventaja de medio minuto sobre el también zamorano Raúl Alvarez. Marcos Gómez volvió a mostrar el gran momento de forma que atraviesa y que ya dejó patente hace un mes en la Carrera de la Guardia Civil en la que también fue primero.

En tercera posición cruzó la línea de meta el veterano José Manso al que se lo puso muy difícil Marco Ratón (Adarsa Zamora Corre) que se quedó fuera del podio absoluto por dos segundos.

En el puesto 35º de la clasificación absoluta se clasificó la primera mujer, la "montañera" villalpandina Silvia Manrique, con más de dos minutos de ventaja respecto a la zamorana Sonia Calvo (Triatlón Duero) que se colgaba la medalla de oro en Veteranas y en tercera posición llegó Alicia Fernández.

En cuanto a la clasificación por categorías, destacó la victoria en Juvenil de la corredora todavía en edad infantil Nerea Miguel (Atletismo Zamora), mientras Benavente Atletismo sumaba un nuevo trinfo en clasificación masculina con Iván Queiro, que estuvo secundado por otras dos grandes promesas del atletismo zamorano como son Juan David Manzano (Vino Toro Caja Rural) y David Campo (Atletismo Zamora).

Como no podía ser de otra forma, José Manso fue el vencedor en Veteranos, por delante del gran montañero tabarés José Juan Clemente y de Roberto Peral. Otro montañero, el "ochomilista" Martín Ramos se impuso en Veteranos B junto a Petra Vara.