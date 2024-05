Tábara cuenta con más de un millón de euros de presupuesto para este 2024

El Ayuntamiento de Tábara, cuya Corporación Municipal preside el alcalde socialista Antonio Juárez Núñez, contará este año con uno de los presupuestos más altos de su historia, el cual, coincidente en ingresos y en gastos, ascenderá a 1.079.900 euros.

La previsión presupuestaria apunta a que las arcas municipales tabaresas recibirán en 2024 su mayor inyección económica de las transferencias corrientes con una partida de 443.850 euros

En segundo lugar se sitúan los ingresos generados por los vecinos y contribuyentes que aportarán 227.584,69 euros a través de los impuestos directos, más otros 182.700 euros correspondientes a las tasas. Los ingresos patrimoniales generarán una partida de 70.500 euros. Se cierra el capítulo de los ingresos con 155.465,31 euros de las denominadas transferencias de capital.

Si cuantiosos se prevé sean los ingresos lo mismo sucederá con los gastos donde 440.550 euros se irán destinados a los bienes corrientes y servicios.

La segunda partida más importante es la de gastos de personal con 351.168 euros. La plantilla de personal está compuesta por siete personas: un funcionario (secretaría e intervención con habilitación nacional), encargado de servicios múltiples, técnico de cultura, agente desarrollo local, técnico especialista en educación infantil (una fija y otra temporal) y servicio de limpieza.

Las transferencias corrientes se llevarán 47.500 euros. La Villa recibe el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos a través de la Mancomunidad de Servicios Tierra de Tábara que tiene su sede y centro de logística en el paraje de Palomillo. Las inversiones reales ascenderán a un total de 240.682 euros.

El Ayuntamiento de Tábara tiene contratado un servicio urbanístico municipal con la arquitecta Dolores Manso Asencio que atiende las consultas urbanísticas de los vecinos interesados en la Casa Consistorial una vez al mes, de 9.30 a 14 horas, coincidiendo siempre en miércoles: junio (12), julio (10), agosto (7), septiembre (11), octubre (9), noviembre (13) y diciembre (8).

Tábara, segundo núcleo de población más importante de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba tras Alcañices tiene a su principal problema en la despoblación rural galopante que sufre como los otros 101 pueblos alistanos, tabareses y albarinos.

Despoblación, la gran batalla

En la actualidad la Villa cuenta con 759 habitantes, de los cuáles 369 son varones y 390 son mujeres. Tábara vivió su mayor crecimiento vegetativo en la primera década del siglo XX el cual comenzó con 1.018 habitantes y en 1910 ya había ascendido a 1.468 residentes. La siguiente década fue caótica y volvía a bajar a 1.240 vecinos en 1920. En los años veinte comenzaba la remontada y ya en 1930 eran 1.525 los inscritos en el padrón, un ascenso que continuó al alza en 1940 con 1.594, para llegar a 1950 en que batía su récord con 1.629 empadronados: 870 más que en la actualidad

A partir de ahí el éxodo rural comenzó a marcar su tendencia catastrófica y a la baja hasta llegar a 1992 en que, después de mas de un siglo y medio, se bajaba del millar de habitantes para situarse con 994. La primera consecuencia fue que el Ayuntamiento perdía dos actas de concejal y la Corporación Municipal pasaba de estar formada por nueve ediles a solamente por siete.

Los inmigrantes, personas llegadas de otros países, son 38, siendo mayoría los procedentes de Marruecos (7) seguidos de Perú y Alemania (5 en cada caso), Francia, Portugal y Argentina (3), Rumania (2) y con uno , entre otros, la República Dominicana, Bolivia y Colombia. En cuanto a los emigrantes ahora mismo son 134 los tabareses residentes en países extranjeros.

La media de edad de los habitantes de Tábara se sitúa en los 53,59 años y de los residentes 206 son personas de la tercera edad mayores de 65 años y entre ellos hay 118 octogenarios y nonagenarios. En el polo opuesto cuenta con 57 niños, todo un lujo para estos tiempos, de los cuales 14 tienen menos de cinco años de edad. El recambio generacional se tambalea: en los últimos años los nacimientos rondaron los tres anuales, frente a a una media de 20 fallecidos.

El Ayuntamiento de Tábara ha sacado a concurso la contratación de la gestión y explotación de la piscina "Ángel Martín Azcona" (lleva le nombre del tabarés fallecido en el incendio del verano de 2022) en la que será su tercera temporada tras su apertura oficial en el verano de 2022.

La Corporación Municipal prevé que las instalaciones se abran al público para prestar sus servicios el día 23 de junio y estén abiertas hasta el mes de septiembre. El horario máximo será hasta las 22 horas, no obstante, con carácter puntual se podrá autorizar una ampliación de horario, siempre y cuando no se cause molestias a los vecinos.

El canon que sirve de base a la licitación se ha establecido en 500 euros al mes (durante julio, agosto y septiembre) que los interesados deberán mejorar al alza. En el caso del mes de septiembre se reducirá proporcionalmente si como es previsible se cierra la temporada de la piscina antes. El contrato comportará el deber del concesionario de abonar el importe de los daños y perjuicios que se causaren a los bienes o al uso general del servicio al que estuvieren destinados. Para ello se deberá abonar una fianza de 300 euros de forma previa a la firma del contrato.

El Ayuntamiento de Tábara contrata la gestión y explotación del bar, pero el concesionario tendrá la obligación de encargarse de la venta de las entradas y bonos a los usuarios a los precios fijados por el Consistorio, para el cual será el dinero que sea recaudado. No se permitirá el uso de vasos de vidrio en todo el recinto de la piscina municipal.

Asevera el Ayuntamiento, en referencia quien resulte como adjudicatario, que "se deberá tratar al público con corrección dentro de las normas de convivencia ciudadana" además de asumir la "obligación de mantener en buen estado las instalaciones" encargándose del mantenimiento y limpieza de los vestuarios.

Entre las facultades y obligaciones asumidas por la Corporación Municipal estará la contratación de los socorristas que fueran precisos conforme a la legislación vigente, además del riego de las zonas verdes ajardinadas que se deberá realizar fuera del horario de apertura al público y responder de las averías que se ocasionen en las instalaciones de la piscina respondiendo de los deterioros producidos por los usuarios. El Consistorio se reserva la potestad de autorizar o no, previa puesta en conocimiento, de la realización de actuaciones musicales o espectáculos en la terraza del bar fuera de horario de la piscina. Las propuestas se podrán presentarse hasta el 31 de mayo.

