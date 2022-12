Tábara adjudica en 410.000 euros la corta y saca de madera de los incendios

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Tábara, cuenta con nueva composición hasta la celebración de las elecciones municipales en mayo de 2023, tras la dimisión por parte de la edil del Partido Popular Begoña Margarita Arias Gallego.

Juan Manuel Rodríguez Huidobro, licenciado en Veterinaria, tomaba posesión como nuevo concejal del PP en el último pleno extraordinario, en el primer punto del orden del día, con lo cual la pudo participar en la sesión dentro de su grupo municipal junto a José Ramos San Primitivo y Marisa Ballestero.

Juan Manuel Rodríguez Huidobro, casado y con dos hijos, nació en Salamanca el día 10 de febrero de 1966 y es vecino de Tábara desde 1994. Veterinario de profesión, muy conocido y querido en toda la comarca, es funcionario interino de la Unidad Veterinaria de Tábara: Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León en Zamora, donde desarrolla labores técnicas asesorando a los ganaderos de la zona tabaresa. Es una persona muy conocida y querida en todos los pueblos de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba debido a su amplia experiencia profesional en el ejercicio libre como veterinario rural.

Sierra de la Culebra

La Corporación Municipal adjudicó, con los votos a favor del PSOE y en contra del PP, el aprovechamiento de parte de madera quemada en los incendios del verano. En este caso concreto se trata de un lote que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León había sacado con anterioridad a licitación en la Plataforma de Contratos del Estado, con una tasación 583.183 euros, al alza, quedando desierta. Finalmente la adjudicación se ha hecho por 172.591 euros menos.

El Ayuntamiento de Tábara, mediante procedimiento de contratación patrimonial (negociado), –se presentaron tres empresas–, lo adjudicó ahora a la baja a la empresa Ramón Marinero en 366.600 (410.592). Senjorsa ofertó 403.200 (360.000 más el 12% de impuestos)y “Biomasa y Madera” una empresa del propio pueblo 273.600 (306.432). “La madera es propiedad de este ayuntamiento y no se necesita autorización para ello”.

José Ramos San Primitivo preguntó si se había negociado con “la empresa que tiene su sede en el pueblo, paga aquí sus impuestos y tiene aquí sus trabajadores”. Le contestaba el alcalde Antonio Juárez Núñez que “no se ha negociado. La empresa que más ha pagado es la propuesta de adjudicación”.

A ser un pleno extraordinario se dio voz al público y tomo la palabra el empresario maderero local participante en la puja: “Nunca me he quejado. Creo que me podría quejar. Deleznable por parte de este Ayuntamiento que no haya tenido la deferencia de hablar con migo, le caiga bien o no le caiga bien al alcalde, nos caigamos bien o nos dejemos de caer bien, me parece deleznable. Que tengas que negociar además a puerta cerrada con un señor de Segovia. Me lo merezco como vecino de este pueblo. Mi padre estivo plantando no solo esos pino, sino otros. Y me parece vergonzoso que hayas tomado esa decisión. Tu como alcalde y tus concejales eso es lo que vas a llevar de por vida”.

Juárez Nuñez le contestaba que “de todas, en la primera no has pujado, en la segunda no has pujado, esta que te hemos invitado has quedado el tercero, no ni el segundo, has pagado 100.000 euros menos que el que más ha pagado. Que quieres que te regalemos la madera el pueblo. La madera de Sazadón que también hemos contratado no pujaste. Tenemos que perder 100.000 euros lo vecinos por ti”.

Nuevos aparcamientos

Por unanimidad de los siete ediles del PSOE y PP se aprobó la urbanización y asfaltado de la “Travesía de la Asunción” (debajo “Las Huertas”, que sale del casco urbano hacia la Sierra de la Cavernas) a la empresa “Construcciones y Contratas Ferlo” en 75.995 euros, más el 25% de IVA. El presupuesto base de licitación para su ejecución mediante contrata ascendía a 82.603, 31 euros). Ahora el objetivo es que los aparcamientos estén listos antes de la primavera.

Se trata de habilitar una zona de aparcamientos públicos en la parte trasera de la iglesia de “Santa María”, declarada Monumento Histórico Artístico desde 1931 y actualmente Bien de Interés Cultural. En la parte delantera, entre el templo y la travesia de la carretera Nacional 631, Plaza de “John Willians el el espacio es muy limitado.

La deficiente cobertura de la TDT (Televisión Digital Terrestre) es una de las grandes y graves deficiencias, así como asignatura pendiente de la Villa. Actualmente se una de las problaciones con señal más deficiente de toda la provincia de Zamora.

Dentro del orden del día del pleno extraordinario estaba incluido “Aprobar, sí procede, el proyecto de construcción de una antena TDT”.

Presentado el documento, José Ramos San Primitivo portavoz del grupo municipal popular, pedía explicaciones a la vez que aseveraba que “Esto no es un proyecto, ni siquiera una memoria técnica, porque no consta quien es el autor, ni está visado. Esto no se puede aprobar como un proyecto porque no lo es”. La secretaria e interventora tuvo que tomar la palabra para intentar aclarar la incongruente situación, dándole la razón, dejando entrever que igual estaba mal expresado en el orden del día.

Finalmente el alcalde Antonio Juárez Nuñez aceptaba cambiar la propuesta retirándose lo de “Aprobar, sin procede, el proyecto de construcción de una antena TD” por la de “Aprobar actuación y redacción del proyecto técnico de reemisor de TD”.

Llegados a este punto la nueva propuesta fue aprobada con los votos a favor de los siete ediles del PSOE y del PP. De esta manera también podrá ser incluida en el presupuesto municipal de Tábara para 2023. Una de las posibilidades de financiación estaría en los fondos propios: dinero de la madera quemada.

En principio (documento) se prevé la instalación de un reemisor de 1 watio de potencia para cubrir todo el municipio con dos sectores de 55 grados cada uno para una apertura total de 110 grados. Para su ubicación del sistema radiante y el equipo mas favorable “Los encontramos en el deposito de agua por su altitud y por su visión del pueblo”. Se trataría de una torre de 15 metros de altura con sistema radiante de cuatro paneles.

La propuesta técnica que no se votó preveía una inversión de 39.176,66 euros (más impuestos), pero no incluía ni la obra civil (caseta, zapatas y torre para sistema de emisión), ni el suministro eléctrico si fuese necesario, algo que levantó suspicacias.

Los últimos reemisores de la TDT instalados en Aliste, Tábara y Alba allá por el año 2008 se situaron en Valer de Aliste (50.808 euros), Gallegos del Río (48.355), Riomanzanas (48.355) y Villarino de Manzanas (49.992) sobre un presupuesto inicial de 332.681 euros. Hoy el coste ronda los 100.000 euros.