Tábara denuncia que la "sanidad rural está totalmente en precario"

La plataforma en defensa de la sanidad pública de la Zona Básica de Salud de Tábara ha vuelto a salir este sábado a la calle y, en una nueva movilización, ha denunciado la "precaria situación de la sanidad rural" y que, finalmente, son seis las plazas de MIR vacantes, ya que un médico ha renunciado a trabajar en Zamora. Además, ha precisado que los alcaldes de Sanabria se han vuelto a reunir con la delegada territorial, Leticia Gracia, porque "están con tres médicos menos de los que les corresponden a su Zona Básica de Salud", es decir "de los 14 que les corresponden, están con 11".

"Si esto está sucediendo ahora, ¿qué va a suceder en verano, cuando los médicos cojan vacaciones?", remarcó la plataforma, que también resaltó que la Junta reconozca su preocupación porque en los meses estivales la población aumenta considerablemente en el medio rural.

Además, precisó que la delegada territorial de la Junta ha reconocido que el último concurso “deja a Zamora en peor situación de la que estaba con anterioridad”, aunque subraya que "esta zona básica no es la que sufre unas peores circunstancias", por lo que solicita paciencia a los alcaldes y aseguran que en junio "tendremos ya una foto fija de cómo queda la comarca después de los cambios" derivados del concurso. Confía que en las próximas fases de contratación como la Oferta Pública de empleo, dote a la comarca de más recursos".

Ante esta situación, la plataforma insta a la Junta a "mirar qué está haciendo mal para que a Zamora no quieran venir los médicos, a la vez que remarca que "la sanidad rural está totalmente en precario"

"Queda claro que tenemos razón cuando decimos que nuestros políticos no miran más que por la sanidad privada, para seguir llenando sus insaciables bolsillos y los de sus amigos", insistió el colectivo en la última movilización, por lo que solicitó a los vecinos que no bajen la guardia porque "no vamos a parar hasta conseguir nuestros objetivos".