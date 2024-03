Fermoselle acoge un proyecto europeo para la conservación de los viñedos

La AECT Duero-Douro prosigue en su camino de poner en valor las variedades minoritarias de uva presentes en Los Arribes, una DO compartida entre las provincias de Zamora y Salamanca que el pasado fin de semana presentó en la capital charra el Festival de Variedades Minoritarias de Arribes, con vinos elaborados con uvas tan desconocidas como bastardillo chico, verdejo colorao, tinto jeromo, gajo arroba, malvasía castellana, mandón, puesta en cruz y las ya conocidas bruñal, juan garcía y mencía.

Unas variedades que "conquistaron Salamanca", ha explicado José Luis Pascual sobre una DO con "un patrimonio genético que no lo hay en toda la península, resultado de haber estado al margen, de haber quedado atrás", ha proseguido el experto sobre un patrimonio que "puede ayudar a las dos provincias a colocarse en el punto de mira a nivel internacional del mundo del vino", según ha destacado sobre vinos que llevaron "la excelencia" por bandera y asombraron a los cientos de asistentes del Festival Variedades Minoritarias de Arribes. El abanico de uva de Los Arribes "sitúa a la DO como objeto de deseo para aquellos que entienden que el vino es diversidad".