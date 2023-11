La Alianza UPA-COAG ha trasladado una carta a la directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura para reclamar del Gobierno regional una “repesca” de beneficiarios de ayudas por la sequía vinculadas al seguro, ya que muchos agricultores se habrían quedado fuera del borrador de la Orden "de forma injusta", denuncia la Alianza sobre un perjuicio que señalan está motivado "por el presupuesto insuficiente que se ha destinado a la misma".

La alianza ha solicitado “aclaraciones” sobre algunos aspectos de esta ayuda que "generan dudas en su interpretación" ya que "una de las incertidumbre que tenemos es la de saber cuáles han sido los criterios para determinar que el beneficiario es agricultor profesional", prosigue. “En la Orden complementaria se especifica cómo se determina si son profesionales o no, sin embargo, tal concreción no aparece en este borrador ”.

Por otra parte, la Alianza UPA-COAG ha trasladado a la Consejería de Agricultura su preocupación por la situación discriminatoria que esta ayuda genera respecto de los profesionales que teniendo seguro Plan 2022 con cobertura de sequía no dieron parte, o habiendo dado parte, no han cobrado indemnización, o han cobrado indemnización por otros riesgos (pedrisco, helada, etc.) y no por sequía.

También les exponemos en la carta a la directora general que “similar situación afecta a los que tuvieron exclusivamente contratado el módulo P (incendio y pedrisco) en el Plan 2022 y ahora han suscrito póliza de seguro con cobertura de sequía en el Plan 2023 antes del 15/11/2023, a los que también se deja fuera de la ayuda”.