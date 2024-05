El PP de Fuentesaúco acusa al Ayuntamiento de "perder" una subvención para el colegio

El PP de Fuentesaúco asegura que el equipo de gobierno, presidido por el alcalde José María Ramos, "ha perdido" una subvención destinada a reformas en Colegios Públicos Infantiles, concedida por la Diputación de Zamora.

"En el año 2023 se solicitó y fue concedida por un importe de 11.300 euros, los cuales no se han recibido al no poder justificar los trabajos. Pero no queda ahí la cosa, al no haber aprovechado la del año 2023, automáticamente se pierde la del año 2024, para el mismo concepto y un importe de 19.900 euros" apunta el PP saucano en una nota de prensa.

El grupo popular sostiene que las quejas por la situación del colegio "son constantes por parte del Consejo Escolar, debido al abandono que presentan las instalaciones, sobre todo las zonas comunes donde juegan los niños, que sanitariamente dejan mucho que desear". Recuerdan que el mantenimiento del CEIP Valle del Guareña corre a cargo del Ayuntamiento.