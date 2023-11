El IES Aliste acoge el viernes la charla "La violencia machista en la historia"

El IES Aliste acogerá el viernes a las 12.50 horas la charla "La violencia machista en la historia", una iniciativa promovida desde la AECT Duero-douro como parte del proyecto "En mi pueblo no hay silencio" amparado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"No es una charla al uso", ha resumido Almudena Navarro, la historiadora que viajará a las dos comazcas zamoranas para explicar las evidencias que demuestran que la violencia de género ya existía en la prehistoria, una época enmarcada entre el 7.000 a. c. hasta el 500 a. c. en Europa.

Para ello, Navarro se ha basado en los estudios de los antropólogos Johan Galtung y Pierre Bourdieu, quienes diferenciaron diferentes tipos de violencia; la física, que se ejerce contra el cuerpo y la mente de una persona; la estructural, desde el poder a unas personas; y la simbólica, "la que ejercemos las mujeres contra nosotras mismas sin darnos cuenta", por ejemplo, mediante el uso de tacones, que "deforman los pies" a cambio de "estar más favorecidas", además de acarrear problemas de espalda tras su uso durante años.

Tras haber analizado estos tipos, la historiadora ha escogido ejemplos de la prehistoria. Como si de unos tacones prehistóricos se tratasen, Navarro explicará el hallazgo de unas cadenitas que se encontraron en los pies de mujeres de clase alta, en tumbas de la edad de bronce en Dinamarca, "no permitían andar bien y generaban problemas de cadera y espalda, pero las cadenitas y su sonido se consideraban muy atractivas para los hombres, eran un símbolo de clase alta y de belleza dirigido a la mirada masculina", explica navarro sobre una pequeña tortura en pos de la belleza.

También había violencia física contra las mujeres de la prehistoria, y la misma Navarro fue una de las historiadoras que pudo estudiar unos cráneos de mujeres de la edad de bronce encontrados en Murcia con signos de violencia "les habían pegado con un objeto romo pero no habían muerto por ello, los patrones de esas heridas las tienen solo las mujeres, no los encontramos en los hombres", continúa la historiadora.

Esta charla sobre la violencia machista en la historia viajará el lunes a Bermillo de Sayago, donde los estudiantes también podrán atender a una segunda charla.