Un pueblo zamorano reconvertirá la antigua guardería en centro multiusos

El Ayuntamiento de Roales del Pan ha acordado rehabilitar el edificio de la antigua guardería para reutilizarlo como centro multiservicios, con el objetivo de disponer de un espacio destinado a celebrar reuniones, actividades o cursos y fomentar la convivencia entre los vecinos.

El alcalde, David García, confirmó que el proyecto de rehabilitación del edificio cuenta con un presupuesto de 90.000 euros, de los que 45.000 serán sufragados con una ayuda directa concedida por la Diputación Provincial y el resto de la inversión será asumida por el Ayuntamiento con recursos municipales.

Calcula el alcalde que el inmueble de la antigua guardería permanece cerrado desde hace unos cinco años, por lo que es preciso ejecutar diversas mejoras para ponerlo a punto. El primer paso, como apuntó García, es convocar el procedimiento de licitación del proyecto que, entre otras actuaciones, incluirá la sustitución del tejado del edificio, la renovación de todas las tuberías de saneamiento y la mejora del aislamiento, al margen del equipamiento interior. En este punto, el alcalde también confirmó que el inmueble será dotado con una cocina para, si fuera necesario en un futuro prestar el servicio de comedor.

No obstante, García recordó que la población de Roales del Pan es "joven" y que del millar de habitantes alrededor de 200 todavía no han cumplido la mayoría de edad. En este sentido, calificó a Roales del Pan como "el oasis de la provincia", ya que a diferencia de otros municipios de la provincia, no pierde población y suma más vecinos cada año, hasta rebasar el millar.

Por este y otros motivos, el Ayuntamiento considera fundamental ofrecer a los vecinos servicios acordes a sus necesidades que, además, contribuyan a fomentar la convivencia, objetivo del centro multiservicios en el que reconvertirá la antigua guardería.

En cuanto al inicio de las obras de reforma del edificio de la antigua guardería de Roales del Pan, el alcalde precisó que, en principio, podrían comenzar la próxima primavera para evitar los meses de frío y lluvia, que podrían ralentizar su ejecución.

Otras inversiones

La rehabilitación del edificio es una de las inversiones incluidas por el Ayuntamiento en el nuevo presupuesto, que ronda los 950.000 euros, cantidad a la que espera sumar subvenciones solicitadas a distintas administraciones. Las inversiones previstas suman unos 214.000 euros, a los que hay que sumar la ayuda de 45.000 de la Diputación destinada a la reforma de la antigua guardería.

En el capítulo de inversiones, el Ayuntamiento ha incluido otras intervenciones como proseguir con el cambio de tuberías de la red de saneamiento o ampliar "dotaciones" deportivas, aunque también valorará la recuperación de algún edificio municipal más. De cara al futuro, el Ayuntamiento también pretende ejecutar un proyecto de cambio de todas las luminarias del alumbrado público.