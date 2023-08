Zamora Protohistórica insta a proteger los yacimientos arqueológicos

La campaña arqueológica en El Castrico de Rabanales en 2023 continúa progresivamente con sus descubrimientos en los sondeos dos y tres que se abrieron en las 2021 y 2022. En ambos, los hallazgos de estructuras y materiales han ayudado a los expertos de Zamora Protohistórica a descifrar más sobre el tipo de asentamiento romano que podría haberse encontrado en las tierras de labranza que hoy se conocen como "El Castrico".

Los trabajos del sondeo 2, están coordinados por Jaime de la Vega Ramos, que lo dirige desde 2020: "Se trata de una amplia zona de excavación que en años anteriores sacó a la luz varias estancias de grandes dimensiones y planta cuadrangular entorno a un espacio público de tránsito abierto cuya finalidad aún se desconoce debido a los pocos paralelismos relacionados", explica este arqueólogo de Zamora Protohistórica.

Gracias a los hallazgos de materiales en este sondeo en 2020 se pudo fechar el asentamiento en el siglo I después de Cristo, época del emperador Claudio. En 2023 se han ampliado aún más las estructuras habitacionales que formaban parte deñ sondeo, en concreto una estancia de grandes dimensiones en el extremo oriental. Las estancias se encontraban pavimentadas con diferentes tipos de suelos y en ellas podrían haberse realizado diferentes trabajos, posiblemente relacionados con la metalurgia.

En el sondeo 3 coordina la investigación Sofía Rojas Miguel, también arqueóloga de Zamora Protohistórica. Si el sondeo 2 es importante en extensión, el 3 destaca por su profundidad, puesto que en una potencia estratigráfica muy reducida se han podido determinar dos fases constructivas en las que la más tardía reaprovecha estructuras y muros de la fase anterior, siempre en un margen de tiempo de uno o dos siglos entre el I d. C y el II d. C, lo que indica el grado de reforma que algunas de las estructuras arquitectónicas del asentamiento sufrieron, puesto que si bien es un poblado con trama organizada, no está exento de replanteamientos y reformas como parece verse en este sondeo, explican desde Zamora Protohistórica.

Este año se han podido descubrir nuevas estancias pavimentadas con suelos preparados de tierra apisonada o de lajas de pizarra, así como canalizaciones realizadas con tejas e ímbrices. La arqueóloga Cristina Rodríguez Coto, en prácticas gracias a un convenio con la Universidad de Salamanca, socia de Zamora Protohistórica, participa en el proyecto Castrum Zoelarum desde el año 2019, cuando se excavaba en el Castro de la Encarnación.

Francisco Javier González, codirector de las excavaciones, estudia los materiales del yacimiento junto con el equipo de técnicos mencionados además de Rafael Soler Rocha y Xabier Eguilleor Carmona, coordinados por Óscar Rodríguez Monterrubio, presidente de Zamora Protohistórica.

Arqueología digital

La arqueología digital aplica tecnología de recogida de datos y su procesado con la finalidad de organizar la investigación y facilitar su estudio, pero también su difusión. Xabier Eguilleor Carmona (USAL) y Rafael Soler Rocha (Zamora Protohistórica) dedican su trabajo a la arqueología digital, gracias a la cual se registra la excavación estrato tras estrato usando las últimas tecnologías para los levantamientos 3D y fotogrametría por medio de vuelos con dron.

Todo este trabajo de digitalización en la arqueología permite crear un banco de datos digitales e imágenes que recogen y muestran toda la información arqueológica relevante y han permitido la construcción en Sketchfab del museo virtual de Castrum Zoelarum, que sitúa a este proyecto y a los yacimientos arqueológicos de La Encarnación (castro de la Edad del Hierro en Mellanes) y de El Castrico (romanización, Rabanales) en la vanguardia de la difusión abierta y pública en arqueología a nivel nacional.

Mañana, sábado 26 de agosto, tiene lugar el evento principal y con el que se cierra la campaña, la jornada de puertas abiertas, que invita a todos a visitar el yacimiento durante toda la jornada para acercarse a los materiales mas relevantes de esta campaña, las estructuras y los últimos descubrimientos. Desde luego si hay un evento principal de difusión en la campaña se trata de esta jornada. Entre las 11 y las 13.30 horas y las 18h y 20h, los arqueólogos y arqueólogas de Zamora Protohistórica interpretarán los últimos hallazgos directamente desde los sondeos arqueológicos.

Voluntariado internacional

En esta quincena de agosto hay 18 voluntarios y voluntarias de varias universidades de España, como Granada o Salamanca, e incluso una voluntaria internacional procedente de Portugal. El equipo de voluntariado desempeña directamente los trabajos de excavación supervisados por los directores y técnicos de Zamora Protohistórica. Destacar la labor de Sofía Rodríguez Palomar, arqueóloga zamorana de la asociación que coordina todas las gestiones diarias de organización del voluntariado, como puede ser el avituallamiento, almuerzo en el campo o la compra en el supermercado.

Ayuntamiento de Rabanales y Fundación Fomento Hispania colaboran con la financiación del proyecto: prestación de servicios de alojamiento y comida que el consistorio pone a disposición del equipo de arqueólogos que se aloja en varias instalaciones de Rabanales y come en el comedor social de Grisuela.

Si por las mañanas el trabajo es de campo, por las tardes el equipo trabaja en laboratorio o procesando imágenes y toma de datos, organizando el registro de campo o limpiando materiales arqueológicos como cerámicas romanas decoradas (sigillata, mucho más abundantes que en campañas anteriores), vidrios o metales, siempre supervisados por los voluntarios mas expertos y miembros de la asociación.

Protección del patrimonio

Inciden en la necesidad de proteger el patrimonio arqueológico, "puesto que es legado de nuestros antepasados y cualquier intervención no autorizada en un yacimiento arqueológico es un delito existente en la legislación".

Los yacimientos son entornos frágiles y difíciles de proteger a pesar de los esfuerzos de la administración y de las fuerzas de seguridad, y es responsabilidad de todos protegerlos y tener en cuenta que el uso de detectores no define una afición, sino un delito, un robo de nuestro legado y un deterioro de la investigación, pues lo que muchas veces se ignora es que el daño más grande que se genera no es en lo que sustrae ilegalmente sino en el deterioro del entorno arqueológico que impide a los investigadores poder datar correctamente un hallazgo.

Óscar Rodríguez Monterrubio, incide: "Las actividades arqueológicas son actividades definidas por la Ley de Patrimonio de Castilla y León y que requieren un proceso complejo de solicitud y autorización que sólo se otorga a especialistas en arqueología, cualquier otra intervención es un delito no una afición".

Francisco Javier González recuerda que "antes del inicio de cada intervención, incluso con la autorización concedida, es obligatorio informar a la Junta de Castilla y León del inicio de la excavación y también a la Guardia Civil".

Dos agentes del Seprona se aproximaron al yacimiento la semana pasada para confirmar la oficialidad de las excavaciones y ofrecer nuevamente su trabajo al servicio de la protección del patrimonio de El Castrico.