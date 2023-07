¿Vamos de tapas? Casi nadie puede resistirse a esta pregunta y menos si es en Zamora. La ciudad es conocida ——entre otros muchos atractivos como su historia, románico o modernismo, por su gastronomía. Los medios de comunicación cada vez se hacen más eco de los exquisitos alimentos de Zamora y de su altísima calidad.

Si vienes de tapas a la capital, no podrás marcharte sin probar algunas de las tapas más famosas, como los pinchos morunos, las patatas bravas, los tiberios, las perdices o la tortilla con salsa de callos. Pero más allá del centro, puedes degustar riquísimos tentempiés por los barrios y, por supuesto, de auténticos manjares por la provincia.

Almudena Ávalos, periodista gastronómica de referencia, ha recomendado este lunes 24 de julio en la radio a nivel nacional tres lugares para ir de tapas: uno de Madrid, uno de Gijón y uno de Zamora.

El lugar aconsejado de Madrid es Taberna La Daniela, especializado en cocido madrileño donde degustar también las sobras o "ropa vieja" en forma de tapa en la barra. El otro recomendado es La Galana, en Gijón, con tapas elaboradas con productos de temporada. Y el otro bar indicado es el 'Bar Paco' de Bermillo de Sayago.

"Si cambia la tapa, le linchan"

"Hay un lugar en el que ponen una tapa de panceta en un pueblo de Zamora que se llama Bermillo de Sayago, Bar Paco (...) que es...", resoplaba ante los micros como si se le hiciese la boca agua al pronunciarlo. "¿Pero y cómo lo has conocido?", le preguntaba Sastre. La explicación reside en que la periodista gastronómica es natural de un municipio cercano. "Siempre que pasamos, hay que hacer una parada obligatoria. Cuando voy unos días al pueblo ya voy pensando en esa tapa, en esa parada que hay que hacer en Casa Paco", expresa la experta.

"Y es un drama si igual le da por cambiar las tapas", apostillaba el presentador. "No, no, es que igual le linchan, es imposible, hay lugares que no pueden cambiar nada", opinaba.

"Nuestra cultura ya no se concibe sin la tapa tanto si la tomamos de pie como si estamos sentados", reconocía Almudena Ávalos al presentador José Luis Sastre. "Este micromundo que nos comemos habla de lo que somos: de la variedad, de lo que nos gusta compartir, de precios populares... yo creo que somos tapa", concluía. Según su gusto, las croquetas son sus tapas favoritas.