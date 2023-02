La cumbre de Miranda reivindica que la línea de Alta Velocidad pase por Aliste

La Línea de Alta Velocidad de Tráfico Mixto entre el aeropuerto Francisco Sá Carneiro de Oporto (Portugal) y la estación Puerta de Atocha de Madrid (España) "Es una alternativa real a la linea por Aveiro, Viseu y Salamanca" que "cultivaría el desarrollo social, turístico, comercial y económico de las Tierras de Miranda y Zamora".

Esta fue la principal conclusión, unánime, de los participantes en la Cumbre de Miranda do Douro, celebrada días pasados en la ciudad fronteriza donde se abrieron las hostilidades en lo que ya es una “guerra abierta” entre las dos propuestas hispanolusas: una por la Región Norte y la otra por la Región Centro.

Una competición por la Línea de Alta Velocidad asumida por los dos representantes, ambos del círculo de Oporto, de la Asamblea de la República, allí presentes: los diputados José Carlos Barbosa (PS) y Paulo Ríos Oliveira (PSD).

El plano ferroviario de Portugal

Barbosa mostró su entusiasmo por la defensa de esta linea a la vez que elogiaba la labor de los cuatro ingenieros de Vale do Douro que concibieron el proyecto. Sin embargo, llegados a la hora de la verdad, su apoyo fue más implícito que explícito, señalando que como diputado ha de ver que es los mejor para el país: no tuvo dudas en asumir que hay una clara diferencia entre Norte o Centro y alertaba que "La gran discusión va a ser dentro de los propios partidos entre los diputados de una y otra región".

El Plano Ferroviario Nacional Luso propuesto por el Gobierno de la República Portuguesa se encuentra en exposición pública hasta el día 28 de febrero.

El próximo paso será una reunión en Lisboa de los promotores, representantes de la Asociación Vale Douro, con el presidente de la República Portuguesa, Marcelo Revelo de Sousa, y el Ministro de Transporte, a la que están invitados entre otros Helena Barril como presidenta de la Cámara Municipal de Miranda do Douro y el alcalde de Alcañices y presidente de la Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste, Jesús María Lorenzo Más, ambos presentes en la cumbre mirandesa junto a autarcas, diputados y académicos, conferencia que tenía el patrocinio del máximo mandatario luso.

Para Helena Barril "La propuesta de la Linea Ferroviaria Porto-Zamora-Madrid, con pasaje por Miranda puede ser un proyecto estructurante e revolucionario para nuestra región. Este proyecto ferroviario va a abrirnos los horizontes, disminuir las asimetrías regionales y potenciar varios sectores de actividad como desatasque para el turismo".

Una línea de tren desde Tras os Montes

Jesús Lorenzo Más se muestra realista pero esperanzado: "Hay dos propuestas, Centro y Norte, y una se quedará fuera. La Norte es la que cruza por Tras os Montes y Aliste, a la cual hemos dado nuestro apoyo porque sería un gran logro tanto para los alistanos como para los trasmontanos".

Apoyo al que se suman los alcaldes de los pueblos alistanos rayanos: Moveros, Brandillanes, Villarino tras la Sierra, Santa Ana, Ceadea y Arcillera.

Los lusos echaron en falta la presencia de la Junta de Castilla y León (Fernández Mañueco), Diputación de Zamora (Francisco José Requejo) y Ayuntamiento de Zamora (Francisco Guarido).

Sobre la alternativa por Tierras de Miranda los técnicos de Vale Douro aseguraron que el proyecto, –al contrario de lo que acontecería con la ligación por Braganza y Puebla de Sanabria–, no "No va a afectar a los parques Naturales de Montesiho y del Douro Internacional".

El secretario de Estado de Infraestructuras de Portugal elogió el estudio "Por su robustez técnica y un trazado muy pormenorizado".

Los autores del proyecto internacional de la Linea de Alta Velocidad de Tráfico Mixto prevén velocidades de 250 kilómetros por hora para los trenes de pasajeros y 120 para los de mercancías. Ello colocaría a Oporto a sólo 43 minutos de Villa Real, a 1 hora 14 minutos de Braganza y a 2 horas y 45 minutos de Madrid.

Se habló que se conseguiría llegar a París en sólo 9 horas. La construcción del "by pass" de Olmedo lanzada por ADIF facilitaría continuar a los trenes portugueses hasta la capital francesa sin la necesidad de ir hasta Madrid. Tras os Montes cuenta con más de un millón de emigrantes la mayor parte de los cuales residen e Francia.

En lo que respecta a las mercancías el estudio técnico asevera que eso puedo convertir como centro de gravedad de la zona de actividad económica del Litoral Norte donde el valor de los bienes exportados se sitúa entorno a los 4.500 millones de euros, que se correspondería con un valor casi idéntico, a los costes de construcción de la linea.

Federico Francisco (Secretario de Estado de Infraestructuras de Portugal) elogió el estudio "Por su robustez técnica y un trazado muy pormenorizado".

Jorge Fidalgo (Presidente de la Comunidad Intermunicipal de Tras os Montes) señalaba que "La ferrovía es una necesidad absoluta para todo el país y sobre todo para la Región Norte de Portugal. Estando en la Región Norte el grueso de la actividad económica y de la industria, la ligación más lógica es la Linea de Alta Velocidad de Tras os Montes, pues sirve a muchas más personas y es el mejor corredor ferroviario para exportar nuestros magníficos productos".

La propuesta, aseveró, incluye una ligación ferroviaria para servir a los concelhos del sur del Distrito de Braganza y de la CIM como es el caso de Mogadouro, Freixo de Espada a Cinta, Anfangeda de Fe y Villa Flor.

Unión de países

Manuel Margarido Tao profesor y autor del estudio sobre el Corredor Norte de Portugal recordaba el imperativo ambiental de la Unión Europea en suprimir el transporte ferroviario de mercancías para sustituirlo por el ferroviario y el marítimo.

Actualmente la mayor parte del transporte de mercancías desde el Litoral Atlántico (Oporto y Norte) a Europa y viceversa se realiza por la Autopista Trasmontana y la carretera Nacional 122 por Tras os Montes y Aliste.

Alvaro Beleza (Presidente de la Asociación de Desenvolvimiento Económico y Social Sedes fue uno de los más claros defensores del proyecto: "Una linea muy buena para el país que completará una relación histórica con Zamora".

Para Río Fernandes (profesor catedrático del Departamento de Geografía la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto): "Si el camino de hierro pasa por aquí (Miranda do Douro), esto no es ventajoso para la Región Centro y si pasa por la Región Centro no es ventajoso para la Región Norte. Como es imposible que la linea pase por las dos regiones va a ser una competición entre los dos territorios".

El recorrido de la Linea de Anta Velocidad de Tráfico Mixto con punto de partida en el aeropuerto Francisco Sa Carneiro de Oporto seguiría por Paços Ferreira, Amarante, Villa Real, Alijó, Murça, Mirandela, Podence, Macedo do Cavaleiros, Braganza, Vimioso y Miranda do Douro. La estación de Vimioso se situaría a 15 minutos de Alcañices y 5 kilómetros de Villarino.

En Miranda do Douro cruzaría a tierras alistanas por Paradela en dirección a Castro para seguir por Fonfría, Pino del Oro, Bermillo de Alba y Cerezal donde se construiría el viaducto sobre el Salto de Ricobayo (Esla) para seguir ya hacia Zamora. El trazado por tierras zamoranas rondaría los 40 kilómetros con un coste de unos 400 millones de euros.