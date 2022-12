El hallazgo que apunta a la presencia de castores en Fermoselle

Castores en Fermoselle. La noticia es cuando menos sorprendente. Sin embargo, vecinos de la villa de los Arribes han constatado a través de vídeos daños en árboles de ribera que con toda probabilidad podrían haber sido ocasionados por el castor.

Concretamente se han localizado los posibles rastros del animal en la zona de La Cicutina, junto al puente de San Lorenzo, por donde discurre el río Tormes. Así lo confirma Ignacio Campos vecino y pescador de Fermoselle, que ha grabado los daños en álamos y chopos, desconocidos hasta el momento. “Soy pescador de toda la vida y nunca había visto nada igual. Nutrias sí, pero castores jamás” certifica el fermosellano.

El mamífero roedor, que irrumpió hace casi dos décadas en la Península Ibérica, después de varios siglos desaparecida, produce daños en los árboles hasta conseguir tirarlos y malograrlos. Como animal semiacuático, el roedor especialmente “ataca” sauces, chopos o álamos que crecen en las riberas de ríos y arroyos.

“Va a ser verdad esto de los castores” apunta el pescador en un vídeo tomado en el paraje ribereño de La Cicutina. Lo cierto es que la presencia del castor en la ribera del Tormes, por el municipio sayagués, no resultaría tan rara si se tiene en cuenta el hallazgo de estos animales en los Arribes del Duero, constatado por la doctora en Biodiversidad, Teresa Calderón Sánchez, y que ha sido publicado en la revista científica internacional “Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy”.

Así lo refleja una información del medio de comunicación salmantino salamancartvaldia.es, según la cual la investigadora, natural de Vitigudino, descubrió rastros del roedor el verano pasado en la ribera del Tormes, entre su desembocadura en el Duero y aguas debajo de la presa de Almendra.

Teresa Calderón constató la existencia de árboles cortados y cortezas roídas que evidenciarían la existencia de castor euroasiático en el Parque Natural Arribes del Duero.

El hallazgo se producía entre la desembocadura en el Duero (Ambasaguas) y aguas abajo de la presa de Almendra, no lejos de la ribera fermosellana. Una vez confirmada la presencia del roedor con la ayuda de expertos en esta especie, se procedió a examinar la zona para localizar más rastros y determinar el origen de los animales en esta zona del oeste de España junto a la frontera con Portugal.

Para determinar la presencia del castor euroasiático o europeo en el Parque Natural de los Arribes del Duero se inspeccionaron 300 metros aguas arriba desde la desembocadura del Tormes en el Duero, aunque no se encontraron restos en una zona por otro lado complicada para las prospecciones dada la abrupta orografía. Sobre la presencia de castores en los Arribes los autores de la investigación (Teresa Calderón Sánchez, Alfonso Balmori-de la Puente, José M. Caballero, Daniel Rodríguez, Alba Caballero y Alfonso Balmori) apuntan por un lado a la expansión natural de la especie desde el punto más cercano, en Soria, debido al avance desde la cuenca del Ebro.

Otra posibilidad apunta a la introducción de la especie por el hombre. Cuestión mucho más compleja, dados los riesgos de estas acciones sin control científico con las consecuencias que puede conllevar una gestión inadecuada de una especie nueva y desconocida. Ignacio Campos, veterano pescador, no desdeña esa posibilidad.

“El río está lleno de maleza y nadie hace nada, lo mismo a alguien le conviene meter a esta especie” apunta el pescador fermosellano, que asegura que hay más daños de los grabados con su cámara.

El castor europeo y el castor euroasiático es el mayor roedor europeo, con una longitud de hasta 90 centímetros, unos 35 de los cuales corresponden a la cola. Su peso está entre los 15 y los 30 kilos.

Desde diciembre de 2020, el castor europeo (Castor fiber) aparece incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Esto supone que pasa a tener el reconocimiento jurídico de especie autóctona, y la consideración de especie protegida legalmente. Toda una evolución desde que fuera introducido ilegalmente en el Ebro, hace casi 20 años, y fuera tachado inicialmente de exótico.